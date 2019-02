Písek - V pátek 5. a v sobotu 6. října budou voliči v Písku vybírat mezi 268 kandidáty a deseti politickými stranami a uskupeními. Dvacet sedm z nich se stane pro příští čtyři roky zastupiteli města.

Volby. Ilustrační. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Do komunálních voleb v roce 2014 šlo 331 kandidátů a třináct stran. Do letošního boje mnozí spojili své síly. Koalici Pro Písek utvořily strany TOP 09, Volba pro město a hnutí Jihočeši 2012. Dohromady se dali také Svobodní a Písecký patrioti. Nováčky jsou hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a sdružení nezávislých kandidátů Písek sobě, které vede do boje Marek Anděl, před čtyřmi lety kandidující za ANO.

V minulých komunálních volbách uspělo deset stran a hnutí, které se podělily o mandáty v zastupitelstvu. Nejvíc, a to sedm mandátů, získala ČSSD, po čtyřech mandátech Jihočeši a TOP 09, po třech KSČM a ANO, dva mandáty obsadili Písecký patrioti a po jednom KDU-ČSL, ODS, Piráti a Volba pro město. Volební účast byla 37,15 procenta. Letos se mohou síly rozdrobit mezi stejný počet uskupení, což stejně jako před čtyřmi lety ztíží utvoření vládnoucí koalice. Jak situace v Písku dopadne, se dozvíme zítra v odpoledních hodinách.

V čele města se od revoluce vystřídali čtyři starostové a dvě starostky. Dva emeritní starostové - Luboš Průša a Miroslav Sládek, kteří byli v uplynulých čtyřech letech zastupiteli i radními města, už tentokrát nekandidují. Současná starostka Eva Vanžurová (Pro Písek) i její předchůdce Ondřej Veselý (ČSSD) jdoui tentokrát do voleb jako lídři svých stran. Také první porevoluční starostka Věnceslava Skřivánková (80) je letos mezi kandidáty. Z posledního místa podpořila sdružení Písek sobě a je zároveň nejstarší z kandidátů v Písku. Nejmladšími jsou osmnáctiletí Adam Turek (ČSSD), Rostislav Šafránek (SPD) a Karolína Kalinová (ANO).

Průměrný věk píseckých kandidátů je 47,54. Před čtyřmi lety byl 45,33.