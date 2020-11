„Písek si zvolil jako soutěžní téma zlepšení kvality životního prostředí ve městě, konkrétně problematiku využívání vody a vysychání půdy,“ uvedl Miloš Prokýšek, vedoucí organizační složky Smart Písek.

Pořadatelé projekt nazývají Let´s make Písek green again! a je možné se do něj registrovat už nyní, a to na https://climathon.climate-kic.org/europe/czechia/pisek/climathon-pisek-2020/?lang=en. Celý dvanáctihodinový Climathon se bude odehrávat on-line prostřednictvím video-calling platformy a bude v angličtině. Začínat se bude v 9 hodin. „Kancelář Smart Písek se těší na vysokou účast na on-line setkání, stejně jako na kvalitní výstupy,“ uvedl Miloš Prokýšek.

Do akce Climathon je zapojeno 150 měst po celém světě. Jejím hlavním cílem je na úrovni městských samospráv zvýšit povědomí o klimatických změnách. Realizována je prostřednictvím technologické soutěže hackathon, při níž se nechá určitý problém řešit skupinou lidí za podpory expertů či zástupců města. Nejlepší řešení se pak realizuje v praxi.

Petra Měšťanová