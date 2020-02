Řidiči nákladních aut si zkracují cestu úzkými silničkami a ohrožují místní.

Stopy po kamionech ve Strážovicích u Mirotic. | Foto: Jaromír Trpák

Na setkání zástupců Jihočeského kraje se starosty v Písku otevřela starostka Mirotic Martina Mikšíčková téma, které trápí lidi na Miroticku. „Řidiči kamionů, kteří jezdí z Blatné na Prahu, si zkracují cestu po úzkých silnicích přes malé vesničky. Pro místní, kteří se tam pohybují, nebo tudy jezdí auty do práce, je to tam nebezpečné. Navíc u starých domů, které jsou v těsné blízkosti cest, praskají zdi a zeď kolem jedné zahrady už spadla,“ uvedla Martina Mikšíčková. Největší problémy mají lidé v Radobytcích a Strážovicích, kudy projíždějí především kamiony se dřevem a ani nedodržují povolenou rychlost v obci. Pokračují přes Mirotice, kde nerespektují ani nosnost památkově chráněného mostu do 22 tun. Jedná se přitom o tranzitní dopravu. Nemají žádnou vykládku ani nakládku. Kamiony tu lidi trápí už roky. Na podpisovém archu se jich už před časem podepsalo na tři stovky. Protože se nepodařilo úředně prosadit dopravní omezení pro vjezd kamionů do obcí, uvažuje vedení Mirotic o tom, že se obrátí s písemnou žádostí o řešení situace na Jihočeský kraj a na Ministerstvo dopravy.