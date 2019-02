Písek – Studenti Střední zemědělské školy v Písku představili veřejnosti projekt, do kterého se s nadšením pustili. Jedná se o Kameny zmizelých, které budou připomínat osudy židovských obětí holokaustu. Každý bude spojen se jménem konkrétního člověka. Kameny budou zasazeny v chodníku před domy, ve kterých oběti holokaustu žily.

Studenti se o projekt začali zajímat loni na jaře, kdy je s nápadem oslovil učitel Martin Chovanec. „Těší mě, že se do toho několik studentů zapojilo a sami začali s vyhledáváním informací. Zájem o historii je třeba podporovat,“ zmínil učitel. „Přes prázdniny jsem hledala na internetu, poté jsme se dostali i do archivu,“ doplnila studentka druhého ročníku Kristýna Černá. Právě písecký okresní archiv, ale také Prácheňské muzeum, knihovna a Ústav pro studium totalitních režimů škole s projektem pomáhají.



Studenti vytipovali několik židovských rodin i domy, kde jejich členové bydleli. Jedná se například o Jungmannovu ulici, Drlíčov či třídu Národní svobody. „V první fázi můžeme umístit maximálně deset kamenů, tedy vybrat deset lidí,“ poznamenal Martin Chovanec s tím, že přesný seznam ještě hotový není.



Náklady na jeden kámen neboli stolpersteine, které se vyrábí v Německu, jsou 120 euro. Finance chtějí studenti sehnat prostřednictvím veřejné sbírky, o jejíž povolení si zažádali na Jihočeském kraji. Pokud vše vyjde, první kameny by se v Písku měly instalovat v září.



Více o projektu se dočtete v Píseckém týdnu ve středu 30. ledna.