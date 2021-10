Domácí hospic Athelas se letos opět zapojil do Papučového dne. Cílem této akce je zvýšit povědomí o umírání v prostředí domova. Ve středu v odpoledních hodinách navíc proběhl pokus spojit papučovým řetězem na Kamenném mostě oba břehy Otavy v Písku.

Papučový den v Písku. Na akci si i přes nepříznivé počasí našly cestu desítky lidí. | Foto: Domácí hospic Athelas

K tomu bylo potřeba 250 párů papučí. Záměr ale nakonec nevyšel. „Sešlo se 65 párů papučí a dostali jsme se zhruba před polovinu mostu, ale i tak jsme měli velkou radost, kolik lidí nás přišlo pozdravit. Příští rok to prostě zkusíme znovu a budeme to zkoušet tak dlouho, dokud se to nepovede,“ uvedla za domácí hospic Athelas Kateřina Literáková.