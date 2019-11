Kamenný most je mezi oceněnými památkami

Hodně poškozený Kamenný most byl symbolem ničivých povodní v roce 2002. Voda mimo jiné strhla zábradlí z mostu, kostky a izolaci z mostovky a sochu anděla u sochy sv. Jana. Do roka byla tato barokní památka opět v plné kráse. „Rekonstrukce stála 5,4 milionu korun a celou zaplatila sbírka, do které přispěli lidé z celé republiky, firmy i bankovní domy,“ připomněl památkář Jiří Hladký.

Kamenný most v Písku. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová