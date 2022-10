Do píseckého Papučového dne se letos zapojily školy i školky, a to výtvarnými pracemi, které byly k vidění u Kamenného mostu a následně v Městské knihovně Písek. Děti také malovaly kamínky, které byly rozmístěné po městě. Celodenní program doplnila papučová hra, symbolický běh přes most, papučový fotokoutek a divadelně-hudebně-doprovodný program v podání ZUŠ Vodňany, T-Dance Písek, Z.I.P. Písek, Divadla Buřt a Elišky Kotlínové s kapelou. Přes Kamenný most také nesměl chybět řetěz vytvořený z papučí účastníků. Ke koupi byly papuče na zimu od píseckých pletařek a mnoho jiného charitativního zboží.