„Devět let jsem bojoval s úřady a sháněl na stavbu rozhledny razítka. Když se mi to konečně podařilo, postavil jsem ji za 36 dní. Původně měla být jen tři metry vyzděná a zbytek obitý prkny, ale protože úřední šiml byl takový, jaký byl, za těch devět let jsem nashromáždil kamení na celou stavbu. Má celkem 13 metrů a na ochoz vede rovných 50 schodů,“ popisuje Ladislav Dobeš a dodává, že problémy už byly i s touhle výškou.