Středa 20. února

PÍSEK

Kino Portyč

17.30 Alita: Bojový anděl

20.00 Ženy v běhu

Senior Point

10.00 Paragrafy kolem nás (na otázky z oblasti práva bude odpovídat dlouholetý soudce Jaroslav Háva)

Divadlo Pod čarou

18.00 Pjér la Šéz – Duševní nemoc vs. duševní moc

Městská knihovna

13.00 Otevřená klubovna

17.30 Roman Szpuk, šumavský tulák a básník (autorské čtení)



PROTIVÍN

Kino

19.00 Marie, královna skotská



Čtvrtek 21. února

PÍSEK

Kino Portyč

10.00 Cena za štěstí

17.30 Favoritka

20.00 Bohemian Rhapsody

Městská knihovna

17.00 Čtenářský klub: Lisa Genova – Pořád jsem to já

Prácheňské muzeum

16.00 100 let výtvarného umění v jižních Čechách (přednáší Jaromír Procházka)



MILEVSKO

Kino

15.00 Čertí brko

20.00 Úhoři mají nabito



ZÁHOŘÍ

Zasedací místnost AGRO

17.30 Masopustní posezení s besedou