Písek - Kam za kulturou a zábavou

Středa 6. února

PÍSEK

Kino Portyč

17.30 Psí domov

20.00 Ženy v běhu

Kulturní dům

8.30, 10.30 Pospolu u stolu (pro první stupeň ZŠ a předškoláky)

Městská knihovna

10.00 Najdi skřítka Všeználka

17.30 Co jste nevěděli o Marii Stuartovně, královně skotské (přednáší Matthew Fitt, skotský pedagog a literát)

Divadlo Fráni Šrámka

19.00 Hana Zagorová a Petr Rezek se skupinou BoomBand Jiřího Dvořáka (vyprodáno)



MILEVSKO

Kino

18.00 Na kus řeči s Jaromírem Hanzlíkem (beseda)



PROTIVÍN

Kino

19.00 Favoritka



Čtvrtek 7. února

PÍSEK

Kino Portyč

10.00 Já, Maria Callas

17.30 Marie, královna skotská

20.00 Ticho před bouří

Prácheňské muzeum

16.00 Šumava Františka Malocha (přednáška)

Kulturní dům

17.00 Seniorský večer ~ Přímý přenos



MILEVSKO

Kino

15.00 Ten, kdo tě miloval

20.00 Metallica – Live from Nimes

Dům kultury

16.00 Výtvarné hrátky (kurz pro děti od 6 let)

17.00 Grafologie pro pokročilé (seminář Jany Maškové)