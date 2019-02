Písek – Lepší koordinace kulturního kalendáře a spolupráce všech kulturních institucí a spolků – profesionálních i amatérských.

To jsou dva zásadní body, které vyplynuly z kulturní strategie, kterou si nechalo zpracovat město. Nikdo je nerozporoval. Jinak se ale dokument nesetkal s příliš pozitivním přijetím. „Není tam nic, co bychom dávno nevěděli. Čekal jsem, že to bude daleko konkrétnější a hlavně, že z toho budou jasné závěry,“ podotkl ředitel Centra kultury města Písek Josef Kašpar. „Chybí mi tam cíle, kterých se máme v Písku snažit dosáhnout,“ připojil se Martin Zborník, člen kulturní komise.



Naopak ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová se za kulturní strategii postavila. „Já v tom vidím cíle. Každý si z toho může něco vzít,“ zmínila.



Kulturní strategii zpracovali Ida Kaiserová a Roman Černík, kteří se zúčastnili veřejného projednání, kde svou práci obhajovali. „Spolupráce v Písku je hodně poznamenaná minulostí a bude stát velké úsilí jít dál. Nestačí dvě schůzky, musely by se dělat častěji,“ řekl Roman Černík. „My vám nemůžeme říkat, jak má vypadat kultura v Písku, to si musíte rozhodnout vy,“ doplnila Ida Kaiserová směrem k představitelům kulturního života ve městě.



Písek má podle autorů dokumentu velký potenciál, jelikož tady funguje řada silných kulturních institucí, je zde významná spolková činnost, město kulturu hojně podporuje a kromě toho tady nechybí ani silná tradice. „Nedostatkem je například to, že tady chybí opravdová koncertní síň a stejně tak galerie odpovídající tomu, kolik je ve městě výtvarníků,“ zmínil Roman Černík.



Autoři nyní zapracují do kulturní strategie připomínky a poté ji v Písku znovu představí.