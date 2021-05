Také majitelka salonu své klientky ráda vidí, a to nejen z finančních důvodů. „Kontakt se zákaznicemi nám chyběl velmi, máme tady stálé klientky a sdílíme spolu životní příběhy, jsme v podstatě jedna velká rodina,“ vysvětluje majitelka kadeřnického studia. V době nucené pauzy prý často zoufalým zákaznicím pomáhala alespoň radami. „Snažili jsme se zákaznicím alespoň radit po telefonu. Čekáme, že teď bude spousta práce a oprav účesů. Budeme muset pracovat déle, i o sobotách,“ myslí si Liběna Michalcová Barabášová.

Její klientky také musí počítat s tím, že časové odstupy mezi jednotlivými termíny objednání budou po znovuotevření delší, než byly zvyklé.

Se zavedením povinných testů zákaznice problém nemají. „Na Facebooku jsem klientkám dala vědět, aby se otestovaly doma, protože tady na to nemáme prostory. Budu upřímná, je to o důvěře, takže pokud klientka napíše čestné prohlášení nebo mi přinese ten den vyfocené foto testu, pak není problém,“ vysvětluje kadeřnice a dodává, že řada jejích klientek už je navíc očkovaná.

Doba, po kterou kadeřnické studio muselo zůstat uzavřené, byla i pro paní Liběnu náročná. „Pro nás je to likvidační, kompenzační bonusy jsme sice dostávali, ale je to málo. Pokud máte na podnikání úvěr, tak ho prostě zaplatit musíte a nikdo se vás neptá. Musela jsem sáhnout do soukromých peněz,“ říká kadeřnice a doufá, že se epidemiologická situace už nezhorší natolik, aby musela svůj salon opět zavřít.