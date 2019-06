Písecko – Kabelkový veletrh se letos uskuteční už po šesté. Stejně jako loni sbíráme nejen kabelky, ale také bižuterii a dětské knihy. Máte doma kousky, které už nenosíte, ale někomu by ještě mohly udělat radost? Knížky vašich odrostlých dětí jen zabírají místo a je vám líto je vyhodit?

Kabelkový veletrh se uskuteční i letos. Ilustrační foto. | Foto: Archiv redakce

Přineste je k nám a udělejte tak dobrý skutek. Vše, co přes léto vybereme, v září prodáme a vybrané peníze prostřednictvím nadačního fondu Jihočeské naděje rozdělíme mezi děti a mládež z Jihočeského kraje na rozvoj jejich talentu. Za uplynulých pět let se nám podařilo vybrat přes milion korun, který podpořil více než stovku talentovaných dětí. A to za to stojí! Kabelkový veletrh se uskuteční ve středu 4. září v IGY centru v Českých Budějovicích.

Kabelky, bižuterii i dětské knihy můžete přinést na jednotlivá sběrná místa, nebo si zřiďte sběrné místo přímo u sebe. My si pak rádi pro vybrané věci přijedeme. Kontaktovat nás můžete kdykoli během léta na mailu lucie.kotrbova@denik.cz nebo na telefonních číslech 602 667 604 či 602 667 619.