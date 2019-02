K využití areálu Žižkova kasárna bude mimořádné zastupitelstvo

Písek – Ačkoli mělo jít jen o informativní bod, budoucnost areálu bývalých Žižkových kasáren se na posledním zastupitelstvu zvrhla v bouřlivou diskuzi. Zastupitelé se po dlouhých dohadech usnesli, že by se mělo svolat mimořádné zasedání, a to do konce dubna. Kromě toho vznikne pracovní skupina zabývající se areálem a jeho využitím.

Žižkova kasárna v Písku (ilustrační foto). | Foto: archiv Deníku

Vývoj:

Město Písek se po dlouhých soudních sporech stalo opět majitelem severní i jižní části bývalých kasáren. Vypsalo kombinovanou soutěž, kde oslovilo jak architekty, tak i developery, aby navrhli, cos areálem. Porota vybrala od každého jeden návrh. Rada výběr posvětila, konalo se i veřejné projednání. Konečné slovo však budou mít zastupitelé. Jedná se velmi zásadní lokalitu pro město, kde je zatím jedinou jistotou, že zde vyroste nová sportovní hala. „Vznikne zcela nová čtvrť Písku, kde může podle odhadů žít až tři a půl tisíce lidí,“ konstatovala místostarostka Písku Petra Trambová s tím, že o tak velké území se nemůže postarat město samo. O tom, jakou měrou se bude Písek na lokalitě podílet a zda či jaký prostor dostane developer, se bude teprve jednat. „Jisté je, že musíme minimálně vyřešit dopravní napojení lokality. To požaduje i developer,“ doplnila Petra Trambová.



Starostka Eva Vanžurová dodala, že město jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic a Jihočeským krajem o pomoci s dopravním napojením, které bude pro budoucí rozvoj areálu zcela zásadní.



V lokalitě by kromě víceúčelové haly měly vzniknout byty, komerční prostory, parkoviště či park.







