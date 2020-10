Novým hejtmanem Jihočeského kraje by se rád stal Martin Kuba (ODS), který od voličů dostal zdaleka nejvíc preferenčních hlasů (6122). Druhou Ivanou Stráskou, dosavadní hejtmanku, zakroužkovalo 3 569 voličů. Lídr ANO, které volby těsně před OSD vyhrálo, František Konečný, hlasů dostal 1760.

"My a ODS postupuje společně silou devatenácti hlasů, kterými disponujeme, a dnešní den jsme si dali na to, abychom to stihli probrat v našich stranických strukturách," přiblížil František Talíř, který by se mohl stát 1. náměstkem nového hejtmana. "Pro nás nás jako pro KDU--ČSL je to důležité, vždycky si řekneme o souhlas krajského výboru s postupem."

O podporu si mezi orgány a členy svého uskupení v úterý má říct každý ze subjektů plánované koalice, který by v 55členném zastupitelstvu měla mít 28 křesel. "Pokud ji získáme, sejdeme se večer na krajském úřadě, kde by mělo dojít k podpisu pracovního memoranda, že dále postupujeme společně. V ideálním případě mezi námi čtyřmi. Pokud někdo řekne, že do toho nejde, budeme to řešit dál."

Oblasti se budou rozdělovat později

"Zatím řešíme počty, jednotlivé gesce by přišly na řadu až po případném podpisu společného memoranda," doplnil František Talíř.

V podobném duchu se vyjádřil i hlavní vyjednavač Jihočechů 2012, náměstek hejtmanky Pavel Hroch. "Samozřejmě budeme jednat s kolegy, všechno musí být po dohodě alespoň rady, postupujeme podle našich stanov a musím se ptát členské základny."

Neřeší ale jen politiku. Se zástupci Jihočeského muzea vyrazil do Prahy. "Jedeme na předáváním velice prestižního ocenění, Gloria musaealis, pro cenu, i když ještě nevíme, jakou přesně dostaneme," doplnil. "Je to ocenění muzea za, troufám si říct, tři krásné výstavy a celý koncept muzea, a je třeba ho podtrhnout i to, že se staví středověká vesnička v Trocnově.