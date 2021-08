Jaké bude léto v Písku?

Každý rok je léto v Písku bohaté díky řadě zajímavých akcí. Stejné je to i letos, a to i přes to, že se organizátoři musejí vypořádat s protiepidemickými opatřeními. Sladovna do turistické sezony vstoupila s novou autorskou výstavou Voda mne napadá a láká také na nové animační studio. Po pauze vynucené epidemií koronaviru se uskuteční Mezinárodní folklorní festival. V závěru srpna nás čeká venkovní výstava unikátních fotografií Voda a civilizace v Písku. Kulturní léto u nás vyvrcholí poslední víkend v srpnu, na který byly přesunuty dvě významné akce – městská slavnost Dotkni se Písku a Pískoviště.

Na náplavce u Kamenného mostu znovu vyrostly obří sochy z písku…

Ano a jsme za to moc rádi. Letos poprvé jsou navíc nasvícené a hrají si také s odrazem ve vodní hladině. Úplnou novinkou jsou dvě atraktivity určené zejména pro rodinys dětmi, a to 3D bludiště umístěné na stromech nedaleko chaty Živec v Píseckých horách a pak stezka Bosou nohou kolem Hradišťského kopce. Obdivovatelé výtvarného umění pak mohou zavítat do nové Galerie Dragoun. Nabídka aktivit je samozřejmě ještě větší. Myslím, že si léto v Písku užijí nejen obyvatelé města, ale i jeho návštěvníci.

Jaké investice plánujete na letošek?

Tento rok je pro Písek ve znamení velkých investic, na které je určeno více než 513 milionů korun. Meziročně vzrostl podíl výdajů určených na investice z 29,4 procenta na 44,5 procenta. Největší akcí je výstavba nového bazénu pod lesnickou školou, na kterou je vyhrazeno 182 milionů korun. V současné době probíhá zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku. Podotýkám, že probíhá za velmi složité situace, kde se kromě podrobného upřesňování technických parametrů objevují i politické zájmy. Na začátku července město obdrželo výzvu od ÚHOS k zaslání vyjádření k podnětu a zaslání dokumentace o zadávacím řízení, tak je řízení přerušeno a čekáme na rozhodnutí úřadu.

Již realizovanou investiční akcí je rekonstrukce unikátní lávky přes městský ostrov, která vyšla na téměř 30 milionů korun bez DPH. Letos dokončíme rekonstrukci Zeyerovy ulice včetně vybudování parkoviště a úpravy chodníku. Náklady se pohybují kolem 22,5 milionu korun.

Tento rok bude také spuštěno do provozu ekologické zařízení na tepelné zpracování biomasy a kalů z místní čistírny odpadních vod. Jedná se o unikátní a zároveň první zařízení tohoto druhu v republice a celkové náklady na jeho vybudování se vyšplhaly na 42,3 milionu korun bez DPH. Získali jsme na něj dotaci 21,3 milionu. Připravujeme také vybudování pobytového zařízení pro seniory v Sovově ulici s náklady zhruba 73 milionů. Na rekonstrukce základních a mateřských škol půjde kolem 45 milionů korun.

Jak se podle vás žije v Písku?

Písek je podle mého dobrým místem pro život. Ve městě je všechna potřebná infrastruktura, jsou zde různé typy škol, sportoviště, bohatá nabídka služeb a volnočasových aktivit. Naše město je čisté a bezpečné. Díky široké škále velkých i malých zaměstnavatelů je ve městě nízká nezaměstnanost. Písek nabízí i pestrou nabídku kulturních akcí, a to nejen díky organizacím města, ale i řadě místních spolků a nadšenců. V bezprostřední blízkosti města máme Písecké hory s krásnými lesy a řadou tras pro turisty i cyklisty.

Je co zlepšovat?

Samozřejmě. Stejně jako v jiných městech řešíme nedostatek parkovacích míst, každý rok se snažíme zrekonstruovat ulice, které to potřebují. Investujeme do rekonstrukcí škol a školek, aby odpovídaly požadavkům dnešní doby. Rádi bychom se pustili do rekonstrukce Velkého náměstí či stavby parkovacího domu, to ale zatím není kvůli různým odvoláním možné. Jak už jsem uvedla, úplně jednoduché to také není s výstavbou plaveckého bazénu, ale jsem pořád přesvědčena, že nový plavecký bazén do Písku patří a skvěle doplní řadu našich moderních sportovišť. Jsem optimista a doufám, že se jej i přes všechny komplikace podaří vybudovat.

Čím je Písek zajímavý pro turisty?

Asi největšími lákadly Písku jsou Kamenný most, v letní sezoně sochy z písku a samozřejmě program Sladovny. Tím ale nabídka města zdaleka nekončí. Za návštěvu určitě stojí Prácheňské muzeum, městská elektrárna, galerie Portyč, Zemský hřebčinec a nová Galerie Dragoun. V posledních letech u nás turisté obdivují i květinovou výzdobu centra, která je tento rok ještě bohatší. Své kouzlo má i procházka po obou březích Otavy a samozřejmě výlet do Píseckých hor. Pokud turisté vyrazí do Písku, určitě neudělají chybu.