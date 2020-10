Jak s jejich důvěrou členové strany naloží? Na to odpovídá lídr kandidátky Lukáš Mareš.

My chceme v první řadě poděkovat našim voličům, protože to, že Piráti v minulých krajských volbách měli necelá čtyři procenta a teď máme téměř 13 procent, tak je to rozhodně dobré. Jižní Čechy jsou specifický kraj v tom, že je tady tradičně spíše pravicový volič, který se od ODS odklonil a teď se k němu vlivem tvrdé kampaně znovu přiklonil. Naše velké téma je najít koalici. Já teď nemohu říci, jakým směrem se koalice vyrýsuje, protože povolební vyjednávání se teprve rozjíždí a je to vše otevřené.

Je možné, že koalice vznikne bez vítěze voleb?

Vítěz voleb dostal od voličů nejsilnější mandát. Možné je to vždy, nebylo by to poprvé ani naposledy. Uvidíme, jak se budou vyvíjet povolební vyjednávání.

Jaké rezorty ve vedení kraje chcete obsadit?

V budoucím zastupitelském klubu máme odborníky z více gescí, takže pro nás je tato otázka otevřená. Těžko se mi na toto odpovídá. Za mě je to samozřejmě zdravotnictví, ale máme odborníky i na dopravu, životní prostředí, kulturu, IT…. Toto jsme připraveni obsadit.

Předpokládal jste, že dostanete devět mandátů?

Ve skutečnosti jsme mysleli i na desátý mandát. Trochu jsme to takto předpokládali. Spíše nás zajímalo, jak dopadnou ostatní strany.

Budete výsledky voleb oslavovat?

Jsem nadšený, že nám voliči dali důvěru. Náplní sobotního večera jsou povolební vyjednávání.