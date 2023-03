Netradiční spojení chutí a kvalitní ingredience. To jsou dvě domény, které z džemů a marmelád Rose Garden dělají produkty, jež milují nejen běžní spotřebitelé, ale také bodují na mezinárodních soutěžích a možná si na nich pochutnává i britská královská rodina.

Jozefína Růžičková z Prachatic opět spojila netradiční chutě a s marmeládami uspěla v prestižní světové soutěži. | Foto: Kateřina Přibylová

Poctivé džemy vyrobené Jozefínou Růžičkovou z Prachatic získaly opět mezinárodní ocenění World's Original Marmalade Jozefína Růžičková z Prachatic opět spojila netradiční chutě a s marmeládami uspěla v prestižní světové soutěži.Zdroj: Kateřina Přibylová Awards a budou se prodávat i na pultech britského prestižního obchodu Fortnum & Mason, kde nakupuje i britská královská rodina. Džem červený pomeranč s rakytníkem obhájil již potřetí zlatou medaili a získal ocenění pokaždé, kdy byl do soutěže přihlášen. Dalším zlatým vítězem je červený pomeranč s portským a bronzové ocenění si odnesly marmelády pomeranč s čajem a bergamotem a červený pomeranč s čajem a bergamotem. "Moc si vážím toho, že můj džem bude znovu k dostání ve věhlasném obchodě," říká Jozefína Růžičková. Citrusovou chuť džemu červený pomeranč s portským podtrhuje vynikající portské víno. Na výrobu 100 gramů tohoto džemu bylo použito 110 gramů červených pomerančů. "Zakládám si na nekompromisní kvalitě surovin, vysokém podílu ovoce a také na dodržení tradičních postupů," říká Jozefína Růžičková.

Džemy a nakládané okurky Jozefíny Růžičkové opět dobývají svět

Úplné novinky z kuchyně prachatické "Královny marmelád" braly hned bronzová ocenění World's Original Marmalade Awards. Byly to džemy červený pomeranč s čajem Earl Grey a bergamotem a pomeranč s čajem Earl Grey a bergamotem. Podle jejích slov šlo o rychlý pokus, který byl odezvou na úplně nově vyhlášenou kategorii citrusová marmeláda s čajem. "Do marmelády se mohly přidat lístky, prášek nebo pouze vylouhovaný čaj," popsala Jozefína podmínky nové kategorie s tím, že oba džemy vznikly tak trochu náhodou, protože jí přišlo, že jde o zajímavé soutěžní zadání, ale nebylo mnoho času. "Tak jsem jednoduše zkusila nalít vylouhovaný oblíbený Earl Grey do mých obvyklých pomerančových marmelád a přidala trochu skutečného bergamotu," vysvětlila. Marmelády se povedly, a tak je neváhala do soutěž přihlásit. A vyplatilo se. Obě marmelády jsou bronzové. "Velmi mile mě to překvapilo," uzavírá Jozefína Růžičková.

Prachatické džemy z jahod, višní, švestek i fíků porotce oslnily

Povídání o inspiracích pro výrobu domácích marmelách nezvyklých chutí s Jozefínou Růžičkovou z Prachatic připravujeme.

Jozefína Růžičková

- Vystudovala ekonomii a po dlouhých letech v korporátní kanceláři se rozhodla pro absolutní životní změnu. Odstěhovala jsem se na Šumavu a s přírodou za zády vaří kvalitní a chutné marmelády.

- Za svým úspěchem v nové kariéře vidí především vysokou kvalitu surovin, poctivost při jejich zpracování a v neposlední řadě i odvahu experimentovat s novými kombinacemi chutí.