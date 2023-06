Jetel inkarnát je užitečná zemědělská plodina. Nyní hojně kvete a láká k fotografování na Budějovicku. Problém, který vygradoval v minulých letech, kdy jej masy lidí doslova devastovaly, prý už podle zemědělců není tak žhavý. Podívejte se na tu jihočeskou krásu.

Malebné růžové lány lze obdivovat u Týna nad Vltavou. Pěstováním této odrůdy se dlouhodobě zabývá také Jan Kukrál ze zemědělského podniku Agro Temelín. Letos vysel asi osm desítek hektarů. Jeho pole zbarvují krajinu přímo mezi Temelínem a Lhotou pod Horami.

Miluje kontrasty

Prozrazuje, že se rostlinnou výrobou zabývá v rámci firmy sedmnáctým rokem, dříve ale pracoval ještě pod družstvem. Osobně má rád kontrasty a užitečná růžová plodina mu učarovala. „Pěstuji řepku a jetel, aby byly v naší krajině kontrasty. Nemůže to být přece jednotvárné. Jetel inkarnát se mi ale líbí víc,“ směje se.

Pochází z Temelína, ale nyní žije v Budějovicích. „Každoročně seju kolem osmdesáti hektarů. Jde o množitelskou plodinu, takže ho sklízím po dozrání na semeno pro export,“ dodává Jan Kukrál.

Krásný a užitečný

Inkarnát má ale široké využití, přes krmné směsi až po zelené hnojení půdy. „Poutá také vzdušný dusík, takže je to docela ekoplodina,“ pochvaluje si. Sklizeň očekává koncem června. Inkarnát se sklízí klasicky kombajnem. „Myslím, že letos nemá chybu, hlávky jsou dlouhé a když vydrží počasí, měl by i bez problémů odkvést,“ dodává zemědělec.

Nerozčilují ho ani samozvaní fotografové, situace se podle něj zlepšila a lidé bývají ohleduplní a informovaní. „Dokonce mi fotografové volají i ohledně školních skupin a žádají o svolení. Poprosím je vždy, aby se chovali slušně a využívali zejména vzniklé koleje,“ naznačuje Kukrál.

Sem tam ale stále někdo zastaví a nezřízeně běhá po poli. „I když jezdíme na pravidelné kontroly, je to k neuhlídání. Není to ale tak zlé jako dřív. Vyšlapaná místa jsou menší a ztráty minimální,“ míní. „Už to není taková katastrofa, bývávalo to horší. Dřív byli lidé schopní se v jeteli i válet,“ porovnává s minulostí. V jeteli lze podle něj pozorovat třeba i divou zvěř, zejména srny.

Jetel inkarnát (Trifolium incarnatum)

Krmivo pro dobytek: Obsahuje vyšší podíl bílkovin a živin ve srovnání s jinými pícninami. Může být pasený, zkrmován nebo použit jako seno nebo siláž pro krmení hospodářských zvířat.

Zlepšení půdní kvality: Dokáže vázat dusík z atmosféry do půdy pomocí symbiotických bakterií žijících v jejích kořenech. Tím zvyšuje obsah dusíku v půdě, což přispívá ke zlepšení půdní kvality a plodnosti.

Přírodní hnojení: Je součástí metody zemědělského způsobu pěstování nazývaného zelené hnojení. Po skosení se rostlina ponechává na poli, kde se rozkládá a dodává organickou hmotu a živiny do půdy. Tím se zlepšuje její struktura a živinová hodnota.

Přírodní ochrana půdy: Hustý porost pomáhá předcházet erozi půdy tím, že redukuje splachování deštěm a zlepšuje její zachytávání. To je důležité pro ochranu půdy před vymýváním živin a udržení jejího plodného stavu.

Estetické účely: Má atraktivní květy ve tvaru hlaviček s jasně červenou nebo růžovou barvou. Proto se často vysazuje v zahradách, parcích a dalších veřejných prostranstvích pro vytvoření okrasných ploch.

