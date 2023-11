Návštěvnost jihočeských památek po třech sezónách poznamenaných covidem výrazně vzrostla. Zatímco v loňském roce zavítalo na třináct státních památek necelých 700 tisíc lidí, letos to bylo téměř 790 tisíc. Až do konce letošního roku zůstanou přístupné zámky Český Krumlov, Hluboká, Třeboň a Vimperk. V období adventu se k nim přidají další památky se speciálním programem. Váleční veteráni budou mít na vybraných památkách 11. listopadu vstup zdarma.

Romantika v barvách podzimu. Tak vypadá zámek Hluboká nad Vltavou s parkem aktuálně. | Video: Lenka Pospíšilová

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích navštívilo v letošní sezóně téměř 786 tisíc lidí, o 86 tisíce více než před rokem. „Celkem to bylo 785 586 návštěvníků, vloni jen 699 108. Je to tedy 12procentní nárůst oproti roku 2022“, informuje mluvčí regionálního pracoviště NPÚ Markéta Slabová.

Největší počet turistů zamířil na tradiční památky - zámky Český Krumlov, Hlubokou a Červenou Lhotu. Na českokrumlovském zámku návštěvnost stoupla o čtvrtinu, na Hluboké o 17 procent. Oblibě návštěvníků se opět těší zámek Červená Lhota, který přivítal o 15 procent lidí více než v roce 2022. Oproti loňskému roku si výrazně polepšil i zámek v Třeboni, který hlásí 20procentní nárůst návštěvnosti. „Sezóna na třeboňském zámku se vydařila. Kromě klasických prohlídek jsme návštěvníkům letos nabídli novinku, a to prohlídky pro děti s názvem Na návštěvě u paní kněžny, které měly velký úspěch, proto je zařadíme do nabídky i pro příští letní sezónu“, říká kastelánka Erika Suchanová.

KVÍZ: Hrady a zámky jižních Čech. Dokážete správně poznat všechny z nich?

KratochvíleZdroj: Diana DubskáS návštěvností je spokojený i kastelán zámku Kratochvíle Petr Šmíd: „Sezónu hodnotím jako velice úspěšnou nejen z pohledu návštěvnosti, ale také vzhledem k počtu tradičních kulturních akcí, které vytváří neopakovatelného genia loci tohoto místa. Podařilo se udržet kontinuitu v podobě životního díla emeritního kastelána Vojtěcha Troupa a zároveň posouvat některé aktivity k dalšímu rozvoji k radosti návštěvníků, kteří se na renesanční perlu rádi vracejí.“

Ostatní jihočeské památky si drží stabilní návštěvnost, nebo zaznamenaly nepatrný pokles. Podle statistik zavítalo výrazně méně turistů do kláštera Zlatá Koruna. „Pokles je relativní. V loňském roce jsme do návštěvnosti započítávali i ty turisty, kteří si zdarma prohlédli prostory kláštera s výstavou dětských výtvarných prací. Pokud bychom návštěvnost srovnávali podle vybraného vstupného, tak tržby zlatokorunského kláštera letos stouply o 34 procent“, vysvětluje Markéta Slabová.

Obnova památek spolykala 140 milionů

Na obnovu památek v letošním roce šlo celkem 140 miliónů korun, z toho 125 miliónů ze státního rozpočtu a 15 miliónů z rozpočtu Národního památkového ústavu. „Z těchto peněz bylo například vybudováno nové provozní a technické zázemí zámku Kratochvíle, byla opravena střecha Červené brány a odvodněn dolní zámek ve Vimperku nebo byly opraveny stropy a části zborcené ohradní zdi hradu Zvíkov“, vyjmenovává mluvčí Markéta Slabová.

Návštěvnická sezóna na vybraných jihočeských památkách říjnem nekončí. Do konce roku budou pravidelně otevřeny zámky Český Krumlov, Hluboká, Třeboň a Vimperk.

KVÍZ: Jižní Čechy filmové. Dokážete poznat, který film proslavil tyto lokality?

Hrad a zámek Český Krumlov.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováHradní muzeum a věž v Českém Krumlově mohou zájemci navštívit denně kromě pondělí až do 22. prosince. Zimní prohlídková trasa zámku v Hluboké nad Vltavou bude otevřena do 17. prosince každý den s výjimkou pondělků v otevíracím čase od devíti hodin do čtyř odpoledne. Po měsíční pauze vyhrazené k úklidu a údržbě se v prosinci znovu otevře Muzeum Vimperska na zámku Vimperk. Jednotlivé expozice s cennými exponáty ze zámeckých depozitářů budou k vidění do 17. prosince vždy od pátku do neděle mezi desátou hodinou a čtvrtou odpolední. Od pátku do neděle bude jednou denně vždy v 10 hodin vypravena komentovaná prohlídka, která představí nejzajímavější místa vimperského zámku. „S průvodcem se vydáte do nejstarší dochované části - Vlčkovy věže, kde se dozvíte, jak vznikl hrad ve Vimperku, následně se přesunete se do prostor Horního zámku, abyste se dozvěděli příběh Novohradských z Kolovrat a vzniku renesančního zámku na chladné Šumavě“, popisuje kastelán Vojtěch Brož. Lidé se mohou vypravit také na zámek v Třeboni. Prohlídky rožmberských interiérů se budou konat vždy od čtvrtka do neděle až do konce listopadu. „Od 1. prosince bude možné obdivovat vánoční výzdobu schwarzenberských apartmánů. O víkendu 9. – 10. prosince pozveme návštěvníky na kostýmované hrané prohlídky Knížecí Vánoce. Na své si přijdou i rodiny s dětmi, protože paní kněžna je v prosinci pozve na vánoční návštěvu zámku“, přibližuje adventní program kastelánka Erika Suchanová.

Zámek Bzí na Budějovicku znovu ožil. Proudily jím davy lidí i jejich vzpomínky

V období adventu se také otevřou brány zámku Červená Lhota a hradu Nové Hrady, které nabídnou speciální prohlídky. Adventní trhy čekají na návštěvníky na nádvořích zámků v Jindřichově Hradci a v Dačicích. Zámek Kratochvíle chystá do konce roku přednášky a vánoční koncert.

Během Dne válečných veteránů v sobotu 11. listopadu budou mít veteráni zdarma vstup na památky, které budou v tento den otevřené. Na jihu Čech jsou to zámky Český Krumlov, Hluboká a Třeboň.

Zdroj: Markéta Slabová, Národní památkový ústav