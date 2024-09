Jak řekl Deníku dosavadní hejtman a lídr kandidátky Martin Kuba krátce po sečtení hlasů, s jednáním o složení rady kraje napříč stranami nepočítá. „Budeme krajskou vládu sestavovat jako ODS sami.“ Zároveň ale zdůraznil, že si je vědom zodpovědnosti, kterou tím na sebe spolu s kolegy bere. „Je to obrovský závazek a vážím si důvěry, kterou nám všichni ti Jihočeši dali. Za nic na světě bych je nechtěl zklamat.“

Kdo by ve vedení kraje měl zasednout, mají už jihočeští občanští demokraté rozmyšleno. „V týmu teď ladíme detaily a jak by měly být obsazeny klíčové posty v radě kraje, představíme v horizontu několika dnů,“ nechce zatím vítěz voleb prozrazovat podrobnosti.

Naprosto jasno je o tom, že post hejtmana zůstává Martinu Kubovi. „Chci nadále pokračovat ve stejném tempu, aktivně pracovat, se všemi mluvit, řešit palčivé problémy. A když se něco nedaří, vysvětlovat, proč to tak je,“ slibuje nejen svým voličům, ale všem Jihočechům.

Slovo dostane i opozice

Vidle do správných kroků nehodlá občanským demokratům házet ani opozice. ANO, které si sice polepšilo ze 12 mandátů v minulém volebním období na 17 současných zastupitelů, přesto posty v radě nezíská, se podle slov jihočeského lídra Romana Kubíčka bude snažit být dál konstruktivní opozicí. „Nebudeme bořit nic, co je ve prospěch občanů jižních Čech, a vždycky jsme to tak měli. Martin Kuba mě doteď vždy informoval o všech velkých projektech, které fungují a neobcházel mě,“ popsal dosavadní vzájemnou spolupráci s ODS s tím, že by v podobném duchu měla pokračovat. Roli důsledné opozice je připravena hrát koalice Stačilo! Kateřina Jirousová (KSČM), která ji do voleb vedla, zmínila bedlivou kontrolu dění na kraji, ale třeba i snahu dál vylepšit zdravotnictví, podpořit péči o seniory i práci hospiců.

A jak avizoval jihočeský hejtman Martin Kuba, stejně jako doposud hodlá důležité kroky projednávat i s opozicí a nabídnout spolupráci i stranám, kterým mandáty v krajském zastupitelstvu tentokrát unikly. „Rád bych, aby se zástupci opozičních stran podíleli na práci komisí a výborů, zasedli třeba i v dozorčích radách nemocnic. Nějaká místa v komisích chceme nabídnout i subjektům, které do současné doby působily v zastupitelstvu a tentokrát ve volbách neuspěly. Zkrátka aby své zastoupení měli všichni Jihočeši,“ naznačil.

Nezískali ani jedno křeslo

O slovo v krajském zastupitelstvu pro nové volební období například přišly i strany, které doposud měly zastoupení i na postech náměstků hejtmana. Určitě to pro ně ale není signál se z politiky stahovat. „Pro nás jsou tyhle výsledky impulsem pro zpětnou vazbu a k tomu jít dál, abychom se přes ně přenesli a našli prostor k další práci. Rozhodně ale nemám v plánu v politice končit,“ zdůrazňuje dosavadní náměstek hejtmana František Talíř. „Čtvrté místo jsme chtěli, ale takhle ne,“ dodává lídr kandidátky Společně pro jižní Čechy Pavel Klíma. Podle něj voliči nezohlednili, že výsledky práce dosavadní krajské koalice jsou dílem spojenectví všech partnerů a efekt řady rozjetých projektů přinese obyvatelům kraje prospěch teprve v budoucnosti. I on opouští post náměstka hejtmana, ovšem nebrání se myšlence hrát v krajské politice určitou roli. „Možnosti podílet se na práci například v komisích a výborech se nebráníme, zatím o tom s námi ale nikdo nejednal,“ nechce předbíhat.

Zklamání z výsledků voleb neskrýval lídr kandidátky Sociální demokracie Tomáš Polanský. „Čekali jsme víc, podle mého názoru je výsledek voleb odrazem republikové nálady. Specificky na jihu Čech lidé nevolili krajské zastupitelstvo, ale hejtmana,“ hodnotí a společně s gratulací vítězi oceňuje dosavadní práci Martina Kuby. „Ta je za ním za ty uplynulé čtyři roky opravdu vidět.“ Zároveň ale zdůrazňuje, že ani neuspokojivý výsledek krajských voleb po Sociální demokracii neznamená, že by měla na své místo na politické scéně rezignovat. „Skončit rozhodně nechceme, o dalším směřování rozhodne stranický sjezd. Na krajské úrovni ale určitě chceme pokračovat v našich aktivitách a přinášet do ní naše zkušenosti odbornost, myšlenky a nápady z komunální roviny a každodenní praxe. Rádi se zapojíme do práce v krajských komisí, například v oblasti cestovního ruchu, školství a sportu, zatím jsme ale žádnou konkrétní nabídku nedostali,“ naznačil.

Volební debakl musí strávit i Jihočeši 2012. „Není třeba zdůrazňovat, že u nás panuje rozčarování a zklamání,“ shrnul lídr kandidátky a dosavadní náměstek hejtmana Pavel Hroch. Je přesvědčen, že za osm let, kdy byli Jihočeši součástí koalice, odvedli dobrou práci, přesto ji voliči nedokázali ocenit. „Fakt, že Jihočeský kraj je zdravý nejen po finanční stránce, je i naší zásluhou,“ podotýká. „Stoprocentně rozhodl povodňový týden, ve kterém byl vidět prakticky jen Martin Kuba, přitom se na zvládnutí kritické situace podíleli všichni,“ zmiňuje. Podle něj volby také ukázaly, že mnozí voliči při svém rozhodování nerozlišují, zda hlasují do krajského zastupitelstva nebo do sněmovny a orientují se podle celostátní politiky. Přes aktuální neúspěch ale Jihočeši 2012 nehází flintu do žita. O slovo se podle Pavla Hrocha budou hlásit v komunálních volbách a za čtyři roky chtějí usilovat i o návrat do krajského zastupitelstva. S tím nově zvoleným jsou připraveni spolupracovat. „Pokud nám bude nabídnuta možnost podílet se na práci v komisích, určitě ji neodmítneme.“