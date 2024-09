Záchranná stanice živočichů Makov od pátku přijímá desítky zubožených jiřiček a vlaštovek. Mnoho jich nálezci přiváží i po smrti. „Těsně před odletem do teplých krajin je zaskočil déšť a prudké ochlazení. Nelétá hmyz a oni vysílené zalétávají do obytných prostor, garáží, průjezdů a firem, kde hledají teplo a úkryt," popsal vedoucí záchranné stanice Libor Šejna s tím, že bohužel není možné je nijak v přírodě přikrmit. „Potřebují teplo, klid a zvrat počasí k lepšímu, bez deště," doplnil.

Přes víkend jich pracovníci stanice přijali více než sto, jen za pondělí dopoledne dalších 60. Ve stanici se krmí speciální gelovou směsí přímo do zobáku spolu s vitamíny. Snad se tak většina vrátí po deštích zpět do přírody. „Za 31 let jsem to nezažil. Videí na sítích, kde se vlaštovky a jiřičky snaží někde “schovat” a zalétávat i do bytů, jsou desítky, záchranné stanice je přijímají nepřetržitě. Bohužel ve velké většině až ve chvíli, kdy jsou tak vyčerpané, že se je nedaří zachránit. Od příjemců velmi často slyším, že jich na chodníku leží desítky mrtvých, jen v Česku jich tak budou velké tisíce," míní Libor Šejna.

A jak můžeme pomoct? Umožnit jim vlet do garáží, stájí, dílen a nijak je nerušit. Potřebují klid! Pokud se objeví na zemi, ihned kontaktovat záchrannou stanici. Přikrmování téměř není možné, nic nepřijímají.