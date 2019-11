Ještě 1. listopadu na otázku, za jakou stranu bude kandidovat, uvedl: „Na tuto otázku nebudu odpovídat. Jsem předseda jihočeské ČSSD a sociální demokracie tvoří kandidátní listinu. Nominační konferenci máme na konci března a do té doby jsou jakékoliv spekulace bezpředmětné.“

Od té doby se ale situace poněkud změnila. Zimolův spolustraník David Slepička, radní v Týně nad Vltavou, požádal o založení hnutí Změna 2020. Podle Jiřího Zimoly je jeho kandidatura v krajských volbách pod značkou nového politického hnutí součástí strategie, kterou navrhl členům jihočeské sociální demokracie. „Neznamená to ale, že tato strategie bude schválena a neznamená to, že pod hlavičkou nového politického hnutí budu kandidovat. To je v tuto chvíli ještě předčasné. Hysterie kolem mého členství a vystupování ze strany je proto zbytečná a mám pocit, že je zneužívána těmi, kteří by se mne rádi zbavili,“ okomentoval situaci Jiří Zimola, podle kterého by nové politické uskupení mohlo na krajskou kandidátku přilákat i zajímavé osobnosti mimo sociální demokracii.

Hamáček: Kdo nevěří ČSSD, ať se rozhodne, za koho chce kandidovat

Pokud někdo nevěří značce ČSSD, měl by se rozhodnout, za koho chce ve volbách i politice vystupovat. V reakci na rozhodnutí předsedy jihočeské ČSSD Jiřího Zimoly kandidovat v příštím roce za nově založené hnutí Změna 2020 to dnes ČTK sdělil předseda strany Jan Hamáček. Strana je podle něj otevřená a počítá s tím, že v některých krajích bude kandidovat společně s nezávislými osobnostmi, vždy ale pod značkou ČSSD.

Hamáček připouští kandidátky v rámci širších koaličních uskupení s nezávislými osobnostmi, se kterými strana sdílí společné hodnoty. Za příklad dal kandidaturu místopředsedy ČSSD Michala Šmardy v posledních komunálních volbách v čele uskupení s názvem Lepší Nové Město. "To může přispět k otevření a posílení ČSSD. Zakládání nových stran a hnutí je však něco jiného. Pokud někdo značce ČSSD nevěří, měl by se rozhodnout, za koho chce ve volbách i v politice bojovat," uvedl Hamáček.