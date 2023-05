Insolvenční soud prohlásil konkurz na Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Firma je od podzimu v úpadku a provoz vlaků na úzkokolejce v říjnu zastavila. Věřitelé ve čtvrtek na schůzi u soudu neschválili společností navrhovanou reorganizaci. JHMD podle soudu dluží více než 360 milionů korun.

V neděli 2. října 2022 v 17.06 hodin odjel z jindřichohradeckého nádraží úzkokolejky, jak všichni věří, dočasně poslední vlak, a to do Obrataně. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Věřitelé zároveň odvolali insolvenční správkyni Danielu Urbanovou. Nahradí ji insolvenční správce David Jánošík. Společnost se může proti prohlášení o konkurzu odvolat k vrchnímu soudu. O provoz úzkokolejky místo zadlužené JHMD mají zájem brněnská společnost Gepard Express a firma WTT.

Sama Urbanová nedoporučila reorganizaci podniku. „Kdyby měl dlužník zájem podnik provozovat, insolvenční řízení by probíhalo jinak a ne tak, že jsme celou dobu zaznamenávali obstrukční jednání ze strany dlužníka. Šance na reorganizaci by byla, pokud by byl podnik provozován a měl by budoucnost. Udělat jakýkoliv ekonomický výhled je v aktuální chvíli velmi složité,“ uvedla.

Město pomůže zaplatit potřebné dokumenty pro provoz úzkokolejky

Podle ní provoz na úzkokolejné železnici z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně na Pelhřimovsku nebude zřejmě obnoven od začátku letní sezony. V ideálním případě začnou vlaky jezdit v srpnu. "Ale ten srpnový termín je úplně nejoptimističtější verze na hraně realizovatelnosti. Ale realističtější úvaha je v září. Ovšem záleží na mnoha okolnostech a ten proces (obnovení provozu) bude složitý," uvedla Urbanová.

O povolení provozovat dráhu požádala Drážní úřad dceřiná firma společnosti JHMD, Správa úzkokolejných drah. Jihočeský kraj je ochoten jednat o finanční spoluúčasti na dopravě, ale pro období jízdního řádu 2023/2024. Gepard Express by chtěl provozovat dráhy v létě i po zbytek roku. Good thing, což je dceřiná společnost WTT, se zajímá o sezonní parní dopravu.

Spuštění úzkokolejky se opět vzdálilo. Potřebná povolení se nepodaří včas získat

JHMD nemá na splácení dluhů. Argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy. Firma, která měla 80 zaměstnanců, jich má teď 15.

JHMD vlastní a provozuje úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech přepravily ročně zhruba 400.000 cestujících. Dvě třetiny tratí jsou na území jižních Čech. V halách a na nádražích stojí asi 40 vagonů a lokomotiv, uvedl v únoru soud. Dva historické vagony převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka. V místech, kudy vedou úzkokolejky, provozují zatím náhradní autobusovou dopravu Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.