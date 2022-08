Ve městě se v době vegetace pravidelně zalévají všechny nově vysázené stromy a vzhledem k extrémům počasí je jim tato péče městskými službami věnována zpravidla následujících pět let. Vzrostlé stromy se však podle mluvčí radnice Petry Měšťanové běžně nezalévají. "Jejich kořenový systém je totiž schopen se s déletrvajícím suchem vypořádat," poznamenala. Jak doplnila, k závlaze starších dřevin se tak přistupuje většinou jen v jednotlivých a zcela výjimečných případech, pokud se jedná o stromy vzácné nebo nějakým způsobem významné. A to je i případ jilmu v Palackého sadech, který by měl být v tomto roce vyhlášen památným stromem.

Motorkáři skočil do cesty srnec na přímém úseku mezi Milevskem a Přeštěnicí