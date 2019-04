Již počtvrté se jihočeští spisovatelé sešli na velkém čtení v Památníku Adolfa Heyduka v Písku. „Potkáváme se v domě, kde slavný spisovatel bydlel a kam za ním jezdili z Prahy spisovatelé jako Jan Neruda a další. Heyduk měl Písek moc rád, ale jak sám říkal, chyběli mu tady přátelé z oblasti literatury,“ připomněl ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek.

Na velkém čtení se představilo šest jihočeských spisovatelů. Jako první to byl František Niedl, který četl ze své kriminálně humoristické knihy Inspektor Prevít. Příběh se odehrává v New Yorku a hlavní hrdina není někým, kdo by oslňoval své okolí. Není oblíben doma ani v zaměstnání. Jeho nadřízení ze 17. newyorského policejního okrsku by se ho rádi zbavili, ale to není dost dobře možné, protože má nejvyšší procento objasněných případů.

Poprvé se velkého čtení v Písku zúčastnil novinář a spisovatel Jan Bauer, který se věnuje především detektivkám a literatuře faktu z oblasti historie. Ukázku z jeho tvorby přednesl člen Divadelního spolku Prácheňská scéna Ladislav Žák. Rovněž poprvé se setkání v Písku zúčastnil Hynek Klimek, „ministr přes strašidla“, jak ho představil Jiří Prášek. Novinář a spisovatel vyprávěl přítomným o svých cestách a setkáních s tajemnými bytostmi a ukázal, že i se strašidly se dají zažít veselé historky.

Příležitost představit se píseckým čtenářům nevynechala Stanislava Bumbová. Bývalá učitelka a nyní spisovatelka se věnuje hlavně literatuře pro děti a dospívající mládež. Písecký rodák Petr Šulista přečetl ukázky ze své poezie a přidal i krátký úsměvný příběh. Velké čtení uzavřela novinářka a spisovatelka Hana Hosnedlová, která přečetla ukázky ze své rozhlasové tvorby.

V kulturním programu vystoupili Ivan Zborník a Matěj Habart (kytara), Veneta Marešová (zpěv) a Václav Holub (flétna). Velké čtení pořádá Jihočeský klub Obce spisovatelů ve spolupráci s Prácheňských muzeem. Druhé kolo se koná v neděli 7. března od 16 hodin opět v Památníku Adolfa Heyduka v Písku. Autory, kteří představí svoji tvorbu, budou Ladislav Beran, Zlata Měchurová, Jaroslava Pixová, Richard Uher, Josef Vrba, Břetislav Tota, František Tyšlar, Hanka Marounková a Otakar Pánek.