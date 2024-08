Když Jitka Magátová sestavuje jídelníček pro Dětský domov, Základní školu a Školní jídelnu v Horní Plané, bez Jihočeského tržiště už se neobejde. „Můžu se spolehnout, že je vše čerstvé, dobré a zdravé, potraviny, které se nevozí přes půl světa,“ vypichuje vedoucí školní jídelny jednu z předností. Je jich ale mnohem víc. „Objevila jsem tam produkty, které bych dřív nikdy neobjednala. Už jen proto, že jiní dodavatelé nejsou moc ochotní jet se zbožím do Horní Plané, protože se jim to nevyplatí. To ale není případ Jihočeského tržiště, tady jsou ty firmy ochotné přivézt nám i menší objednávku,“ pochvaluje si.