Jižní Čechy - O víkendu 1. a 2. června se v několika jihočeských městech koná párobraní.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Českých drah

V sobotu na Mezinárodní den dětí v rámci 130. výročí tratě Tábor – Ražice pořádají České dráhy parní jízdy z Protivína přes Ražice, Písek do Vlastce a zpět. V Ražicích na návštěvníky čeká tematický program. V neděli se cestující můžou svézt párou z Protivína do Březnice a odtud do Rožmitálu pod Třemšínem a do Blatné.