Vývoj posledních dní považuje za vážný hejtman Martin Kuba. „Jako nejhorší fázi jsme hodnotili 4. listopad, kdy v nemocnicích leželo 650 C+ pacientů a čekali jsme, kdy se nemocnice přeplní, naštěstí jsme posléze během deseti dní před kritickou situací utekli,“ zavzpomínal. Tenkrát bylo na ARO a JIP jen 69 pacientů. „Pak počet klesal a nejméně pacientů jsme dosáhli 23. ledna,“ uvedl, že šlo o 200 osob umístěných ve zdravotnických zařízení v našem kraji.

Počty stále rostou

Od té doby množství lidí v nemocnicích stoupá a přibývá případů s těžkým průběhem ležících na odděleních ARO a JIP, v současnosti je jich už téměř sto. „Ten nárůst od ledna pozorujeme, ale nyní se pohybuje rychle,“ zmínil Martin Kuba, že v neděli 7. března Jihočeský kraj měl v nemocnicích téměř 600 osob, což je nárůst o třetinu (37%). Počet celkově nakažených na jihu Čech se podle dat Krajské hygienické stanice blíží k 10 tisícům Jihočechů.

„To zrychlení je nepříjemné. Počet hospitalizací má pár dní zpoždění za počty nových pozitivních případů. Zatím nemáme žádné indicie, že by se ten trend mohl otočit a počítáme tak s dalším nárůstem,“ konstatoval.

Lůžka nelze rychle přidat

Lůžka intenzivní péče nelze navyšovat v desítkách kusech. „Potřebují vysoce specializované přístrojové vybavení a odbornou zdravotní péči, zvláště kvalifikovaný personál. Pomohli jsme Karlovarskému kraji a přijali jejich pacienty. To už dělat nemůžeme. I když uděláme maximum, tak už není možné, abychom tohle kapacitu zásadně navýšili. Rezerva už je malá,“ upozornil. Maximální počet 150 postelí JIP a ARO je už podle něj válečná medicína.

Spíše pesimistické vyhlídky potvrzují i ředitelé jihočeských nemocnic. Jak sdělil ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala, i u nich se oddělení vymezená pro nemocné koronavirem plní. „V pondělí ráno jsme měli 94 C+ pacientů, na ARO 9 ventilovaných,“ vyčíslil.

Strakonice mají zálohu

Strakoničtí zdravotníci momentálně využívají primárně plicní oddělení, dále reprofilizovaná oddělení neurologie, gynekologie, chirurgie-III., oddělení následné péče částečně, JIP interního oddělení. „V záloze máme oddělení chirurgie-II., non-covid pacienti leží především na interně a někteří i na reprofilizovaném oddělení dětském,“ přiblížil.

Jako pozitivní zprávu uvedl efekt očkování. „Nemocnice má v izolaci či karanténě pouhých deset zaměstnanců. Využíváme dobrovolníky, hasiče, vojáky, studenty a v regionu máme velmi dobrou spolupráci s mnoha organizacemi, k tomu ovšem stoupá tlak na počty testovaných respondentů,“ dodal Tomáš Fiala. Očkování ve Strakonicích běží dobře. „Tento týden se zvyšují dodávky vakcín, a tak plánujeme naočkovat přes 2500 obyvatel,“ poznamenal.

Za týden dvojnásobek pacientů

Nemocnice Písek taktéž pozoruje pokračující nárůst případů, které vyžadují nemocniční péči. Podle ředitele písecké nemocnice Jiřího Holana se počty během jednoho týdne zdvojnásobily. „Je to přirozené vzhledem k růstu počtu pozitivně testovaných na Písecku. Významně vzrostl počet lidí s velmi těžkým stavem a nutností intenzivní péče na JIP a ARO,“ vysvětlil. Některé pacienty přiváží rychlá záchranná služba a putují rovnou na intenzivní péči.

V Písku také průběžně po dvou třech dnech reprofilizují lůžka na covidové stanice a rozšiřují kvantitativně počet lůžek intenzivní péče. „Standardní péči realizujeme na stanici chirurgie, třech stanicích interny, na gynekologii, na oddělení následné péče a transformovali jsme oddělení rehabilitace. Přesouvám dynamicky personál, měníme organizaci a spektrum péče, doplňujeme stavy lidí pro testování, které také roste v násobcích, očkujeme,“ okomentoval aktuální stav.

S odborem zdravotnictví Jihočeského kraje řeší průběžné doplňování přístroji pro intenzivní péči, kdy to umožňuje dostatek personálu i kapacita lůžkového fondu. „V pondělí jsme domluvili další závoz přístrojů pro přetlakovou oxygenoterapii a ventilátorů. Reagujeme vždy pár dní před naplněním zatímních kapacit,“ popsal Jiří Holan.

Roste i potřeba testování

Covidoví pacienti podle něj potřebují o 30 procent více personálu než pacienti na lůžkách necovidových. „Nemocnost v regionu extrémně roste, lidé ve nemocnici pracují v nestandardním režimu již rok. Navíc spolu se stále ještě necovidovou, byť velmi omezenou péčí, zajišťujeme nové typy služeb – testování, také se skokovým nárůstem, ať už pro suspektní nemocné, pro lidi v karanténě, ale také pro veřejnost, samoplátce a nyní systém testovacího centra nekoncepčně plní i firmy svými zaměstnanci, které mají testovat ve svých fabrikách, a ne v nemocnici,“ upozornil i na vzrůstající potřebu testování.

Z druhého konce spektra péče museli alokovat personál do očkování v centru. „Písecká nemocnice vzhledem k dobré personální situaci již před kovidem a nesmírně zodpovědnému zapojení zaměstnanců do péče během pandemie plní svoji úlohu poskytovatele terapie i úlohu testujícího centra a centra očkujícího. Budeme ve špitále dělat maximum proto, abychom ani v době největší kulminace problému nenarazili do zdi a tuto hranici posunuli,“ prohlásil, že proti zhroucení systému budou bojovat všemi dostupnými směry.

Přes přidávání lůžek jsou těsně na maximu

Ředitel Nemocnice Tábor Ivo Houška připustil, že i v jeho zařízení přibylo za poslední týden asi 20 procent pacientů s covid-19. V neděli evidovali 101 nemocných, z toho 14 ve vážném stavu. „Tak jak přibývají tito pacienti, tak reprofilizujeme lůžka, ale v lůžkové kapacitě JIP a ARO jsme již těsně pod maximální kapacitou. Naši zdravotníci i díky očkování nejsou tolik nemocní, jako při podzimní vlně epidemie, ale oproti tomu je daleko více personálu vázáno k péči o COVID pacienty,“ shrnul.

Podle vývoje v okolních okresech se i na Táborsku dá očekávat další nárůst během tohoto týdne. „Vedle této péče běží i poskytování neodkladné akutní péče o necovidové pacienty. Tento týden bychom měli naočkovat další skupinu 70+, tak i tento fakt by se měl během následujících tří týdnů projevit pozitivně. Obdobně, jako se tomu stalo u skupiny nad 80 let,“ nastínil Ivo Houška.

Počty nakažených již více než 14 dní stoupají i v českokrumlovské nemocnici. Jak informoval ředitel Vojtěch Remeň, výhledově další dva týdny mají počty hospitalizovaných nadále stoupat. „Stále zachováváme v provozu všechny oddělení, která běžnou fungují v naší nemocnici. Ale byly jsme nuceni provést omezení péče a reprofilizaci lůžek, v tuto chvíli máme vytvořené tři stanice infekčních lůžek v samostatném pavilonu,“ nastínil.

Každé toto covidové oddělení disponuje kapacitou 30 míst. „V případě potřeby dalších lůžek budeme nuceni uzavírat celá oddělení,“ rozvedl Vojtěch Remeň.

Těžké případy i přes snahu končí smrtí

Ani v prachatické nemocnici počty covidpozitivních pacientů neklesají. Podle slov ředitele Michala Čarvaše se za poslední týden pohybují mezi 35 až 40 případy. „Bohužel řada těžkých případů končí i přes veškerou snahu našich zdravotníků úmrtím,“ rozvedl fakta.

Vytíženost kapacit JIP lůžek i lůžek s umělou plicní ventilací je vysoká. „Náš personál dělá maximum možného nejen v péči o pacienty, ale také v zajištění kapacit testování PCR, antigenními testy i očkování,“ řekl Michal Čarvaš.

Situace je nadále napjatá

Ředitel jindřichohradecké nemocnice Miroslav Janovský hodnotí covidovou situaci ve svém zařízení stále jako velice napjatou. „Odpovídá situaci v nákaze v našem okrese. V posledních dnech se dramaticky nezhoršuje a zatím, po provedených restrukturalizacích v lůžkovém fondu, ji zvládáme v rámci našich kapacit,“ zdůraznil.

Co se týče personálu, tak zatím nepředpokládá uplatňování pracovních příkazů. „Zvýšenou potřebu řešíme dohodou se studenty zdravotnických škol. Rozšiřujeme testovací kapacity jak na PCR, i na antigenní testy tak, abychom vyhověli zvýšenému zájmu o testování,“ sdělil Miroslav Janovský.

Čelíme zákeřné britské mutaci

Podle hejtmana Martina Kuby čelíme nové britské mutaci viru, která se zjevně šíří rychleji a rychlost šíření postupuje do našeho kraje. "Příští dny mohou být opravdu složité. Mohl by se začít objevovat dopad opatření z minulého týdne. Zachraňuje nás, že jsme proočkovali zdravotníky, což má už prokazatelný efekt ve snížení jejich nemocnosti,“ míní.

"Jestli někdy bylo třeba, aby naši senioři zbytečně nikam nechodili a zůstali doma, tak teď. Jestli někdy každý z nás ovlivňoval to, co nás čeká, tak teď. Jestli někdy hrozilo, že budeme mít na jihu Čech v nemocnici opravdu problém, tak teď. Prosím mysleme na to následujících pár dní. Nechceme dosáhnout stavu, abychom museli pacienty převážet jinam, ani do jiných krajů, ani za hranice,“ vybízí Martin Kuba.