Jihočeské firmy darovaly budějovické nemocnici dvě sanitky

autor externí





Jihočeské společnosti podpořily krajskou nemocnici. Generální ředitelé společností Madeta, a.s. Milan Teplý a GW Jihotrans, a.s. Robert Krigar předali v pondělí 6. září Nemocnici České Budějovice, a.s. dva sanitní vozy Renault Master.

Dvě nové sanitky Renault pro českobudějovickou nemocnici předali Milan Teplý a Robert Krigar jako výraz díků za práci nemocnice v období covidu | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Chtěli jsme naším darem vyjádřit českobudějovické nemocnici dík za její péči během pandemie covid-19. Naše společnost zaměstnává v jižních Čechách přes 1000 zaměstnanců, z nichž určitě desítky z nich v minulých měsících potřebovali zdravotní péči. Pokud to ekonomická situace dovolí, rádi bychom my i Madeta, a.s. naši krajskou nemocnici i nadále podporovali,“ uvedl generální ředitel GW Jihotrans, a.s Robert Krigar. „Sponzorský dar v této podobě jsme českobudějovické nemocnici poskytli rádi. Zaslouží si to ona

i pacienti. Zdravotníky je potřeba sponzorovat, všichni víme, jak jsou pro nás důležití, a velmi si jich vážíme. Věřím, že nová sanitka bude sloužit dobře a dlouho. Všem bych ale přesto moc přál, aby ji nikdy nepotřebovali,“ sdělil generální ředitel Madeta, a.s. Milan Teplý. Porod v sanitce, či doma zvládají záchranáři i po telefonu, je to však rizikové Přečíst článek › V roce 2020 bylo sanitními vozy v rámci Nemocnice České Budějovice, a.s. realizováno celkem 11 935 převozů. Mimo nemocnici pak 689. Nejdále se sanity krajské nemocnice vypravily do Itálie, Polska a Slovenska. „Darů od dvou z nejvýznamnějších jihočeských podniků si moc vážíme a děkujeme za ně. Vnímáme je jako symbolické ocenění práce všech našich zaměstnanců a podporu nemocnice. Dva špičkové sanitní vozy nahradí naše dosluhující patnáct let staré sanity Mercedes-Benz,“ uzavírá generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. Michal Šnorek. Iva Nováková