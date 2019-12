Celé Česko se ve středu v 18 hodin zastaví, aby si v jeden čas zazpívalo vánoční koledy. V jižních Čechách budou znít na přibližně 140 místech.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

V krajské metropoli na náměstí Přemysla Otakara II. uslyšíte tradičně českobudějovickou kapelu Dudlajda. Koledy a vánoční písně nejsou pro ni podle vedoucího souboru Miroslava Stechera nic neobvyklého.

„Hrajeme je strašně let,“ říká s tím, že trénink ale kapelu čekal, i když všechny vybrané skladby už zná. Koledy jsou pro členy kapely oblíbené, vždyť se specializují na folklor. Ceněné je podle Miroslava Stechera také to, že se hrají jen na Vánoce. „A lidi je znají a zpívají s námi,“ pochvaluje si. Dudlajda vystoupí na pódiu už v 17.15 h. „I předtím budeme zpívat koledy, ale ty tradiční, ne světské,“ představuje, na co se můžete před hromadným zpíváním těšit. Poté, v 18 h se k nim na Česko zpívá koledy připojí dětský folklorní soubor Bárováček. „Jedeme na ostro. Stačí předehra,“ vysvětluje Miroslav Stecher a dodává: „Společně nezkoušíme, oni už to znají.“ Podle sbormistryně Bárováčku Lenky Skleničkové děti poctivě trénují koledy už od začátku listopadu. „Vystupujeme s nimi totiž celý prosinec,“ vysvětluje. Speciální pilování podle zpěvníku k Česko zpívá koledy je čekalo včera a ještě dnes. Na pódiu zazpívá celkem 40 dětí z Bárováčku.

ČESKÝ KRUMLOV

V Českém Krumlově se opět sejdeme na náměstí již v 17.30 hodin. Písničky pro tuto příležitost pilně natrénovaly děti z Mateřské školky U Tří žab Na Vyšehradě. Pak své pokroky předvede dětský folklórní soubor Pětilístek. Večerem bude provázet Ivan Studený.

JINDŘICHŮV HRADEC

V Jindřichově Hradci program začne už úderem 17. hodiny. Ještě před samotným zpíváním koled vystoupí na pódiu na náměstí Míru dětský pěvecký sbor z 5. základní školy a muzikáloví zpěváci Lucie Pragerová a Tomáš Maliniak. Koledy samotné potom doprovodí žesťový orchestr Aleše Hřavy.

PÍSEK

Koledy budou znít tradičně také na nádvoří písecké Sladovny, a to za doprovodu žáků a učitelů ze ZŠ Jana Husa Písek. Nově se před samotným zpíváním uskuteční zvonkový průvod. Sraz jeho účastníků bude v 17 hodin před vchodem do děkanského kostela, kde průvod zahájí zvony. Cílem průvodu bude právě nádvoří Sladovny, kde se jeho účastníci připojí ke zpívání. V Probulově na návsi si zpívání koled vyladili už před lety, když se do nich zapojili, živým betlémem. Kromě kompletní svaté rodiny a tří králů tady mají i živé oslíky a další zvířátka z místní farmy. Zpívají většinou za doprovodu kytary a někdy i houslí a stejně tak to plánují i letos. Sjíždějí se sem lidé i ze sousedních obcí – z Nevězic, Orlíku nad Vltavou, Kožlí a dalších.

V amfiteátru milevského domu kultury budou účastníci zpívat s Milevským dětským sborem, který vede sbormistryně Gabriela Molová. Pracovnice domu kultury tu tradičně připravují pro děti tvůrčí dílničky a zajišťují občerstvení – sladké pečivo a horké nápoje.

STRAKONICE

Už několik let je vzácným hostem Česko zpívá koledy ve Strakonicích římskokatolický farář Roman Dvořák. Lidé, kteří na Velké náměstí dorazí, vždy čekají na jeho slova jak o významu Vánoc a českých koled, tak i o událostem, které jsou bez ohledu na období aktuální. Loni to například byly záležitosti ohledně imigrantů. Očekávané je pak jeho závěrečné požehnání.

TÁBOR

Středobodem akce Česko zpívá koledy s Deníkem a Českých rozhlasem bude na Táborsku opět táborské náměstí TGM , kde ve středu úderem 18. hodiny vystoupí hudební kroužek žáků Základní školy Mikuláše z Husi s táborskou kapelou Sklepmistři.