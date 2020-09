O dálnici D3 už dál diskutovat nechceme! Předseda jihočeské ODS a krajský zastupitel Martin Kuba ve čtvrtek reagoval na prohlášení premiéra Andreje Babiše. Ten se počátkem září sešel s odpůrci takzvané západní varianty D3 a prodiskutoval s nimi jiné silniční varianty. Další schůzka by měla být v říjnu. "Budu o tom, co oni říkají, ještě přemýšlet," řekl premiér Andrej Babiš.

Martina Kubu vyděsilo především prohlášení premiéra, že o návrzích prý bude přemýšlet a znovu se má s odpůrci stavby potkat v říjnu. Podle Martina Kuby ale žádné jiné silniční varianty neexistují a premiér naslouchá křičící menšině na úkor Jihočechů, kteří na dálniční spojení s hlavním městem čekají desítky let.

Petice proti petici

„Žádnou alternativu, která by reálně šla postavit, nemají. Alternativa je pro ně jediná. Žádná dálnice k nám na jih. Tvrdí, že mají petici s 1500 podpisy. Před rokem jsem si na jejich stránkách petici procházel. Bylo tam 1120 podpisů. Co je ale zajímavé, tak jen 424 jich bylo z obcí, kterých se výstavba reálně dotýká. Ze Středočeského kraje jich bylo 604. A pozor! Celých 516 podpisů bylo od lidí, kteří ani ve středních Čechách nebydlí. Od lidí z Prahy a z celé ČR. A s těmi premiér diskutuje, jestli budou moct Jihočeši jezdit někdy po dálnici do Prahy nebo ne,“ uvádí k aktivitám odpůrců stavby Martin Kuba. Proto se svým týmem ve čtvrtek inicioval petici za urychlenou dostavbu D3 jako reakci na petici odpůrců.