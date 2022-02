Grafika. Počet držitelů zbrojních průkazů a registrovaných zbraní podle okresů k 31. prosinci 2021.Zdroj: Deník

Počet registrovaných zbraní v našem kraji je nejvyšší od roku 1996. Za posledních 25 let vzrostl o 33 017 evidovaných pistolí a pušek, střeliva, munice, tlumičů a dalších věcí podléhajících zákonu o střelivech.

Zákon o zbraních se nevztahuje na:



• chladné zbraně (nože, sekery, meče, mačety, obušky apod.);

• mechanické zbraně (luky, samostříly);

• elektrické paralyzéry;

• obranné spreje;

• střelné zbraně, které nesplňují kritéria zákona o zbraních a z důvodu nízkého výkonu či jen imitování zbraně se nejedná ani o zbraně kategorie D (hračky na kapsle, imitace a atrapy zbraní);

• doplňky a příslušenství zbraní (části zbraní, které nejsou hlavní částí zbraně, zaměřovací dalekohledy, včetně těch konstruovaných na principu noktovizorů atd.).

Loni Jihočeši v rámci tzv. zbraňové amnestie od 1. února do 31. července odevzdali 343 zbraní a 6187 kusů střeliva (2 zbraně kategorie A, 1 zbraň kategorie A-I, 194 zbraní kategorie B, 146 zbraní kategorie C). Jak už v průběhu loňského roku informoval policejní mluvčí Milan Bajcura, mezi nejvzácnější kousky patří samopal americké výroby z roku 1942 či letecký automatický kanón z 50. let 20. století.

Letos v lednu došlo k novelizaci zákona o zbraních a střelivu, díky které mohla veřejnost už popáté předat policii zbraně a střelivo podléhající registraci. Policie nezjišťuje, kde odevzdávající zbraň koupil, nebo jak k ní přišel. Po nezbytném zápisu ale putuje na odbor kriminalistické techniky a expertíz. „Tam se potom zkoumá, zda nebyl touto konkrétní zbraní spáchán trestný čin, či zda není v policejní evidenci z dřívější doby,“ vysvětlil Milan Bajcura.

Nejvíce nálezů na Budějovicku a Krumlovsku

Jihočeský kraj je podle jeho slov proslulý nálezy staré válečné munice kvůli vlnám sovětských, maďarských a německých vojsk, která tudy utíkala a střeliva se tu cestou vojáci zbavovali. Nejvíce historických nálezů policie eviduje na Českokrumlovsku a Českobudějovicku. „Lidé objevují zbraně i střelivo při těžbě v lese, čištění řek, tůní a rybníků,“ upřesnil Bajcura.

V kraji dlouhodobě policisté evidují nárůst počtu vlastněných zbraní. Dříve šlo především o myslivecké zbraně, jako jsou brokovnice a kulovnice. „Nyní má hodně lidí také pistole, někteří do nich investují a pořizují si sběratelské kousky. Jejich hodnota totiž neklesá, ale roste,“ naznačil policejní mluvčí.

Historické kousky

Nejzajímavějším odevzdaným kouskem je americký samopal z roku 1942. „Takových kusů v České republice mnoho nezůstalo. Je vyrobený známou automobilkou General Motors,“ dodal Milan Bajcura.

V Budějovicích lidé odevzdali také kulometný pás nebo cvičnou munici složenou ze šesti výbušek a 25 kusů kouřových vložek. Dosti bohatou sbírku převzali policisté na Jindřichohradecku, kde se jednalo o náboje po zesnulém myslivci v Třeboni, nebo 107 kusů pěchotní munice do krátkých i dlouhých zbraní v Nové Bystřici.

Velmi zajímavý kousek byl odevzdán v červenci. Jednalo se o automatický kanón do vojenského letadla ráže 30 x 115 milimetrů. „S touto zbraní se jihočeští policisté dlouho nesetkali,“ uvedl Bajcura.

Tento kanón výrobce Nudelman-Richtěr NR-30 byl používán v mnoha sovětských vojenských letadlech jako MiG-19, MiG-21F a -F13, Suchoj Su-7, Suchoj Su-17, nebo Suchoj Su-22 od poloviny 50. let 20. století.