Jiří Svoboda (ANO), primátor Českých Budějovic

Ve volbách se žádné zásadní překvapení nekonalo. Volební účast jsem očekával o něco vyšší než minule a 28 % je pěkná účast, i když v České republice zaostáváme za většinou zemí EU. Zřejmě eurovolby nejsou pro české voliče dostatečně atraktivní, přestože europarlament bude významně ovlivňovat naši budoucnost. S výsledkem hnutí ANO jsem spokojen a gratuluji zvoleným poslancům.

Marek Vochozka, rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Z mého pohledu se daly výsledky očekávat. Řada průzkumů avizovala vítězství hnutí ANO 2011, následované Piráty a ODS. Výsledek se liší pouze mírně. Čtyři mandáty do dalšího funkčního období získává ODS, tři pak Piráti, stejně jako koalice STAN a TOP 09. Solidní výsledek obhájila KDU-ČSL a KSČM. Své voliče si svým negativním postojem vůči EU našla i SPD. Na vahách pak bylo, zda nějaký mandát získá ČSSD. Ta však nepřekročila 4 %. To je samozřejmě velmi negativním signálem pro stranu a její vedení. Uvidíme, jak tato strana, tak i strany další na výsledek voleb zareagují, a to nejen v Evropském parlamentu, ale především na domácí politické scéně. Pro mne osobně je milým překvapením volební účast. Osobně jsem očekával těsně pod 20 %. Končených 28,72 % tak hodnotím velmi pozitivně.

Jana Koláříková, Písek, Piráti (č. 5 na kandidátní listině)

Volby hodnotím pozitivně. Pro Piráty byly podle mě velice úspěšné. Mrzí mě jen, že zvítězilo ANO. Osobně ze svého neúspěchu zklamaná nejsem. S tím, že bych se mohla dostat do parlamentu, jsem do poslední chvíle počítala padesát na padesát. Za Piráty však byli zvoleni kvalitní lidé, takže jsem spokojená. Já budu dál pokračovat ve své práci, kterou mám ráda, a stejně tak budu pokračovat i v politice.

Co se týče volební účasti, tipovala jsem pětadvacet procent. Mohlo by se zdát, že byla vysoká, ale podle mě by měla být vyšší. Stále je moc velké procento těch, kterým jsou volby do Evropského parlamentu lhostejné.

Aleš Trdla, hudební producent, České Budějovice

Evropské volby ukázaly jistý posun k silnému vzestupu a nástupu euroskeptických a protimigračních stran. Dvě hlavní frakce zaznamenaly pád. Ukazuje to na celkovou nespokojenost obyvatel hlavních, silných členů EU, zejména Itálie a Francie, kde jasně již delší dobu trapný E. Macron situaci nezvládá a nyní obdržel další facku. Od koho, nemusíme hádat. Marine Le Penová jasně ukázala, že je výraznou francouzskou politickou osobností. U nás výsledky kopírují trochu současný trend vývoje průzkumů podpory všech hlavních stran. Pomyslnou facku dostala Sociální demokraté a výrazným vítězem v těchto volbách jsou Piráti. Snad pozoruhodnou bizarností je vzestup politické mrtvoly A. Vondry, jenž se dostal do Evropského parlamentu díky výraznému počtu preferenčních hlasům. Že by voliči ODS chtěli návrat starých struktur?

Radka Maxová, Tábor, ANO, poslankyně parlamentu, nově zvolená do Evropského parlamentu

"Jsem moc ráda, že hnutí ANO vyhrálo a že jsme v Evropském parlamentu posílili. Myslím, že tam máme výborné lidi a skutečné odborníky. Věřím, že občané České republiky budou o naší práci v příštích pěti letech rozhodně vědět. Za sebe musím říct, že mám velikou radost, i když mi to zatím ještě asi úplně nedochází.

Josef Kalbáč, Strakonice, bývalý senátor za KDU-ČSL

S výsledkem voleb jsem spokojený. Těší mě volební účast, která je přes 28 procent, já sám jsem odhadoval 26 procent. Myslím si, že svůj vliv na to má i Pirátská strana, která přilákala k volbám hodně mladých lidí. Jsem také rád, že volby nebyly jednoznačným vítězstvím pro ANO, ale že byly úspěšní i Piráti, ODS, STAN + TOP a KDU-ČSL a věřím, že tato čtveřice bude dobrými zástupci pro Českou republiku.

Jaroslav Větrovský, Mladá Vožice, senátor za Táborsko (zvolený jako nestraník za hnutí ANO)

"V první řadě bych chtěl kvitovat vysokou volební účast, která byla nejvyšší v historii voleb do Evropského parlamentu. Je rozhodně dobře, že lidé k volbám přišli. Co se týče volebních výsledků, určitě vnímám jako pozitivní to, že náš region bude mít vlastní europoslankyni, jíž se v těchto volbách stala Radka Maxová. Budeme tak mít jako Táborsko opět zastoupení i v europarlamentu."

Ondřej Veselý, Písek, poslanec za ČSSD, místostarosta Písku

Z pohledu ČSSD nejde hodnotit volby jinak, než jako tvrdou ránu a velké zklamání. Z výsledků je patrný nárůst nacionalismu a zbytek je v podstatě o Andreji Babišovi a jeho příznivcích a odpůrcích. Hodně lidí ho přišlo podpořit, což se podle mě odrazilo i na vyšší volební účasti. Zbytek jsou jeho odpůrci, kteří hlasovali proti němu.



Volební účast je sice historicky nejvyšší, ale je to pořád málo. Pro většinu lidí jsou volby do Evropského parlamentu velice nezajímavé stejně jako to, co dělá Evropa. Je těžké vysvětlit, proč je to pro nás důležité, a bude to ještě běh na dlouhou trať.