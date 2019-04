Na jídlo jsou jidáše a mazance ze sladkého těsta kynutého. Předsedkyně Klubu tradic Zdeňka Břečková připravila pro borovanskou velikonoční výstavu přehlídku všeho, co se tu o Velikonocích odehrává.

Jidáše Pečou se z kynutého těsta z hladké mouky slazeného medem. Jde o speciální velikonoční pečivo. Dva pruty těsta se zamotávají kolem sebe, aby připomínaly provaz, na kterém se oběsil Jidáš potom, co zradil Ježíše a zaprodal ho za třicet stříbrných, čímž způsobil jeho zatčení. Lidová tradice říká, že pečivo slazené medem je potřeba pro zdraví upéct i sníst na Zelený čtvrtek za svítání.

„Můžeme tu vidět velikonoční zvyky a co se u nás připravuje. Jsou to samozřejmě hlavně vajíčka. Ale typicky borovanskou techniku malování nemáme. Takže tu můžete vidět od vosku, přes drátkování, po vrtání a polepování mašličkami,“ upozorňuje Zdeňka Břečková, vitální seniorka z Borovan, která se ujala role průvodkyně.

„Napečeno máme vždycky týden předem. Kdo má z dospělých i dětí zájem, může za námi přijít a péct společně,“ dodává paní Břečková podstatnou informaci, která může být napřesrok užitečná zvláště těm, kdo s pečením zatím nemají velké zkušenosti.

A jestli umí borovanští kluci plést pomlázku, nebo si ji kupují na jarmarku? Tak na to zazní jednoznačné ano. Na borovanské výstavě je ale možné zahlédnout i cosi, vyrobené z vrbového proutí, co už tak běžně známé není. „To je takzvaný beran. Pletl se z dlouhých prutů, které se nastavovaly. O Květné neděli se nosil posvětit do kostela. Pak se rozebíral na proutky a ty se vrážely do pole kvůli úrodě,“ popsala smysl mohutného svazku prutů zakončeného chvojím a kočičkami Zdeňka Břečková.