JHMD vlastní a provozují úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech podle staršího vyjádření firmy přepravily ročně zhruba 400.000 cestujících.

Soud zatím nerozhodl o úpadku ani o tom, zda schválí reorganizační plán firmy. Když soud rozhodne o úpadku a způsobu reorganizace, zakládá to podle Drážního úřadu "důvod na finanční nezpůsobilost dopravce." Vyplývá to z vyjádření ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře v insolvenčním rejstříku. Drážní úřad také obnoví řízení o odejmutí licence dopravce k provozování drážní dopravy, které bylo do dneška pozastavené. Firma bude 17. října jednat na ministerstvu dopravy o tom, že by úplatně převedla na stát trať Obrataň – Kamenice nad Lipou.

JHMD: Jihočeský kraj pozastavil platby za dopravní obslužnost

"Ve čtvrtek poslal dopravce žádost o vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy. Žádost se teď začne posuzovat, to neznamená, že by se něco do pondělka stihlo, protože tam jsou několikaměsíční lhůty, maximálně 120 dnů, ale za předpokladu, že všechno bude v pořádku. Bez tohoto osvědčení nemůže na koleje nic vyjet, na těch kolejích nesmí nic jezdit," řekla ČTK mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková. Další z nutných podmínek je mít jednotné osvědčení o bezpečnosti provozovatele drážní dopravy, které JHMD končí k 16. říjnu.

Vlaky nahradí autobusy

JHMD nasadí od 3. října místo vlaků autobusy. "Pracujeme na tom, ale to řešíme následek a neřešíme příčinu. Příčina je, že když nám Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty, tak nelze úplně bezpečně tu dráhu provozovat, protože poplatek za použití dopravní cesty je primárním příjmem provozovatele dráhy. Kraj Vysočina tento poplatek odmítá platit a díky tomu se ocitáme v situaci, kdy nám chybí finanční prostředky na bezpečné provozování dráhy," řekl dnes ČTK předseda správní rady JHMD Boris Čajánek.

Firma 13. května informovala Kraj Vysočina, že když situace nebude směřovat k přijatelnému řešení, může se doprava přerušit. Čajánek řekl, že firma prodělává na veřejné službě, kterou poskytuje Vysočině. "Kraj Vysočina ví, že ta smlouva je pro nás nevýhodná a likvidační, a říká, že na té smlouvě bude trvat. Výsledkem bude, že nebude úzkokolejka, a je zapotřebí, aby si to Kraj Vysočina přiznal, protože nás finančně vysál," řekl Čajánek.

Úzkokolejka stříhá metr. V neděli provoz zřejmě utichne. Neví se, na jak dlouho

Zaměstnanci firmy JHMD nedostali v září výplatu. Firma má asi 80 zaměstnanců. Mzdy firma dosud nezaplatila, nemá z čeho. Druhý den firmě nefungují webové stránky, i na jejich údržbu teď firmě podle Čajánka chybí peníze.

Kraj Vysočina odmítl nárok firmy na uhrazení kompenzací, místo žádaných 108 milionů Kč je ochoten zaplatit na dodatcích ke smlouvě asi 5,5 milionu. Informace, jež firma JHMD uvedla v insolvenčním rejstříku, označil hejtman Vítězslav Schrek (ODS) za zkreslené, lživé, hrubě zavádějící a poškozující dobré jméno kraje. Podle něj kraj své závazky plní. Firma na Kraj Vysočina podala žaloby. Podle Schreka postupuje kraj Vysočina vůči JHMD podle smlouvy.

Předseda krajského výboru pro rozvoj strategických projektů a životní prostředí Martin Hyský (ČSSD) dnes ČTK řekl, že Kraj Vysočina ve sporu s firmou postupuje podle smlouvy a firmě nic nedluží. Kvůli problémům firmy JHMD připraví kraj do dvou měsíců novou autobusovou linku Pacov - Kamenice nad Lipou. V pravidelném intervalu by zajistila dopravu v území, kde dosud jezdily vlaky JHMD.

Insolvenční řízení

Krajský soud v Českých Budějovicích zahájil 7. září s firmou JHMD insolvenční řízení. Firma měla ke konci června 140 věřitelů, dlužila 160,7 milionu korun. Firma nemá na splácení, argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina nedostatečně kompenzuje prokazatelnou ztrátu a nehradí odpisy za vozidla. Firma má reorganizační plán, který přijala nadpoloviční většina věřitelů, řekl ČTK Čajánek.

Firma JHMD provozující úzkokolejky je v insolvenci, dluží přes 160 milionů

Jihočeský kraj pozastavil 27. září firmě JHMD platby za provoz vlaků na úzkokolejce. Kraj je nebude vyplácet do doby, než soud určí firmě insolvenčního správce. JHMD uvedly, že peníze od Jihočeského kraje jsou zásadní pro to, aby vyplatily mzdy zaměstnancům a zajistily provozní financování. Firma žádá soud, aby co nejdříve rozhodl o úpadku a reorganizaci. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. Pokud JHMD přestanou jezdit, Jihočeský kraj nasadí autobusy, řekl ČTK hejtman Martin Kuba (ODS).