Jesle v Písku fungují už skoro 50 let, zájem rodičů je stále velký

Písek je jedním z mála jihočeských měst, které má své jesle. V areálu v Erbenově ulici fungují už téměř 50 let. Rodiče mohou do jeslí přihlásit děti ve věku zhruba od jednoho roku do tří let. „Zájem o umístění dítěte k nám do jeslí je stále velký. Rodiče už nyní zapisují své potomky do pořadníku na příští školní rok,“ upřesnila vedoucí jeslí Věra Pešlová.

Jesle v Erbenově ulici fungují už téměř 50 let. | Foto: Město Písek

V současné době je v zařízení 46 dětí, o které se stará šest zdravotních sester a tři provozní pracovníci. Denně pro ně mají přichystaný program, který rozvíjí jejich pohybové, výtvarné a hudební dovednosti. „Učíme je také fungovat v kolektivu, pracujeme na rozvoji jejich hygienických návyků nebo rozvoji řeči a slovní zásoby,“ popsala některé z každodenních činností Věra Pešlová a dodala, že jesle si zakládají na individuálním přístupu ke každému dítěti. „Co se týká například odchodů do umýváren nebo vycházek, vše řešíme po skupinkách po maximálně třech dětech. Bezpečnost je pro nás prvořadá,“ zdůraznila ředitelka. Jesle jsou rodičům k dispozici od šesté hodiny ranní až do půl páté odpoledne. V uplynulých dnech sem zavítala také starostka města Eva Vanžurová. „Je znát, že zdejší zaměstnanci mají svou práci rádi. Vymýšlejí nejrůznější prvky, kterými budovu i interiéry zkrášlují. To je jedna z věcí, která pomáhá i těm nejmenším dětem, aby si na nové prostředí co nejrychleji zvykly,“ pochválila. Podívejte se, co se v Písku podařilo. Hlasujte o nejlepší proměně Přečíst článek › V areálu jeslí je velká zahrada s různými herními prvky, třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami i nábytkem, které odpovídají věku dětí. Letos se podařilo zrekonstruovat tři terasy, které děti poměrně často využívají. „Máme pracovní výchovu, rozumovou, výtvarnou, hudební nebo tělesnou výchovu a právě pro tyto aktivity budou nové terasy sloužit. Budeme tam také pořádat různé akce,“ upřesnila Věra Pešlová. Další investice ale jesle ještě čekají. „Na objektu se podepsal zub času a bude nutné investovat do rekonstrukce střechy nebo suterénu,“ uvedla ředitelka Městského střediska sociálních služeb Písek Jana Humpálová. V současné době už se projekt na rekonstrukci střechy připravuje. Realizovat by se měl příští rok.



e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátníe-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu