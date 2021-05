"Revival zavede posádky na současné, ale především bývalé rychlostní zkoušky, kde se psala padesátiletá historie českokrumlovské rallye," říká ředitel závodu Pavel Kacerovský, který v pátek na start do Jelenky narychlo přeběhl z Pivovarské zahrady, kde chvíli předtím startovala druhá, resp. první pravidelná krumlovská rallye, a to . "Itinerář trasy dlouhé zhruba 375 kilometrů zahrnuje dvanáct zkoušek pravidelnosti na různých úsecích, měřených je více než 50 procent z celkové kilometráže."

V pátek dojíždí závodníci kolem 19. hodiny zpátky do Jelenky, v sobotu vyrážejí v 10 hodin ze stejného místo do 2. etapy s 6 zkouškami pravidelnosti. Slavnostní vyhlášení vítězů je naplánováno na 16 hodinu na náměstí Svornosti. V půl šesté bude vyhlášení 9. ročníku Czech New Energies Rallye v Pivovarské zahradě.