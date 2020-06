Své kanceláře tu má okresní sdružení hasičů, sídlí zde Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Písku a další sbory. Právě JSDH podle slov velitele Lukáše Nebese dlouhodobě žádá město o převedení budovy do režimu požární zbrojnice. „Okresní sdružení funguje i pro veřejnost, proto je tu pořád otevřená brána a dvůr, což není ideální. Mívají celkem dost návštěv, proto si myslím, že by jim mělo město najít reprezentativnější prostory někde v centru,“ míní Lukáš Nebes.

Další problém je podle něj s parkováním. „Když mají výkonný výbor, stojí před vjezdem deset aut a nám pískne poplach, je to potíž. Nemáme čas hledat místo na zaparkování svých aut,“ pokračuje velitel.

Podle místostarostky Písku Petry Trambové město situaci řeší. „Jednali jsme na toto téma se všemi zúčastněnými. To, že sídlí v jednom objektu všichni, je dáno historicky a kromě JSDH to, zdá se, nikomu tolik nevadí. Proto se snažíme najít cestu, aby v budově mohli všichni zůstat a nepřekáželi si,“ poznamenala místostarostka. Dům hasičů by se tak mohl stavebně oddělit, aby měl každý svůj vchod. Řešit by se mělo také parkování.