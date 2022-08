Písek - Stejně jako na několika posledních jednáních se bude i tentokrát řešit na píseckém zastupitelstvu bazén. Debatovat se bude o stavbě nového bazénu pod lesnickou školou i o vyhlášení místního referenda týkajícího se rekonstrukce plavečáku stávajícího. Kromě tohoto evergreenu budou však mít zastupitelé na stole i řadu dalších témat. Budou se zabývat například změnami územního plánu, výstavbou rodinných domů ve Smrkovicích, žádostmi o kompenzaci nákladů za nárůst energií, výkupem nemovitosti v Pražské ulici či dotacemi na sportovní činnost. Zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 11. srpna od 13 hodin v píseckém kulturním domě. Půjde o předposlední jednání do zářijových komunálních voleb, tady ve stávajícím složení.

Z bytu protekla voda k sousedům

Písek – V pondělí před čtvrtou hodinou ranní vyrazili písečtí profesionální i dobrovolní hasiči k technickému zásahu do Topělecké ulice v Písku. Z bytu ve čtvrtém patře zde protékala voda do bytů spodních. „Profesionální jednotka za přítomnosti policistů vnikla do bytu a vodu uzavřela,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že povolaná dobrovolná jednotka pak pomohla s úklidem vytopených bytů.

Barevné kroje a lidová muzika celé Evropy. Mezinárodní folklorní festival Písek

Výstava připomene léčení raněných vojáků

Protivín - Památník města Protivína připravuje novou historicko-dokumentační výstavu. Nese název Protivínský lazaret za I. světové války a povypráví slovem i obrazem o léčení raněných vojáků na protivínském zámku za Velké války. Jak uvádí Prácheňské muzeum, které protivínský památník spravuje, prostory patřící v té době rodu Schwarzenbergů posloužily Rakousko–uherské armádě jako lazaret. "Ten byl ve městě nad Blanicí zřízen jako pobočka Červeného kříže Terezií ze Schwarzenberga a řídícím lékařem zde byl známý protivínský lékař – Dr. Křišťan Pokorný," informují muzejníci s tím, že lazaret fungoval mezi léty 1914 – 1917 a byl značně vytížen i díky dobré dostupnosti. Město bývalo v té době důležitým železničním uzlem. Kurátoři Jan Kouba a Bohumil Bernášek výstavou připomenou i dobročinnost místních obyvatel, kterou se snažili zlepšit nezáviděníhodné podmínky zraněných vojáků. Ohlédnutí za zajímavým obdobím protivínské historie se otevírá ve čtvrtek 11. srpna a pro zájemce bude k dispozici stejně jako celý památník až do 30. října.

V Pasekách se v sobotu utkají mladí hasiči

Paseky – Sbor dobrovolných hasičů Paseky připravuje už čtvrtý ročník soutěže, která nese název Pasecká šedesátka. Bude se konat v sobotu 13. srpna od 11.45 hodin na louce u rybníka Starák v Pasekách a v disciplíně běh na 60 metrů s překážkami se utkají kategorie přípravka i mladší a starší chlapci a dívky. „Přihlášky na akci je nutné odeslat nejpozději dnes na email jana@truhlarstvi–vanecek.cz,“ uvedla za organizátory Jana Vaněčková. Doplnila, že pro závodníky z Jihočeského kraje v kategoriích mladších i starších chlapců a dívek platí, že soutěž je nominační soutěží za Jihočeský kraj pro Mistrovství České republiky v běhu na 60 metrů s překážkami.

Marie Hazuková vzpomíná na povodně v srpnu 2002: Papír, tužka a mikrofon

Klášterní most se opravuje, ulice U Bažantnice je zavřená

Milevsko - Od pondělí 8. srpna je uzavřena ulice U Bažantnice v Milevsku. Důvodem jsou práce na Klášterním mostě přes Milevský potok. V rámci restaurátorských prací se odstranila vodní řasa ze zdiva mostu, vyspravují se spáry mostu injektážemi, následně je v plánu natažení nové omítky a nátěru silikátovou barvou. Při rekonstrukci dopravní části mostu se bude dělat odvodnění a hydroizolace, oprava povrchu vozovky a na tělese vznikne jednopruhová obousměrná komunikace, kde bude nově dopravním značením stanovena přednost v jízdě. Přes most bude po rekonstrukci umožněn provoz pouze pro vozidla s váhou do 3,5 tuny. Předpokládaný termín dokončení je říjen.

V Semicích bude zahradní slavnost

Semice – Desátý ročník semických zahradních slavností se uskuteční v sobotu 13. srpna ve sportovním areálu v Semicích. Akce začne v 18 hodin a na programu jsou kulturní vystoupení či hudba v podání kapely Cross.