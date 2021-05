Doubledecker, v překladu dvouposchoďový londýnský bus, právě parkuje a celý květen bude stát před Zahradním centrem pod kloboukem v Jindřichově Hradci. Zájemci si mohou v jeho okénku koupit třeba kávu.

U jindřichohradeckého zahradního centra si lze koupit občerstvení z autobusu, který jako by přijel z Londýna. | Foto: Deník/Edwin Otta

Filip Klíma, jednatel Zahradního centra pod kloboukem Jindřichův Hradec atrakci, která se dostala do města, přibližuje. „Bus k nám přijel už na začátku prosince z Litoměřic a do konce loňského roku stál před Zahradním centrem. Pak přes zimu našel úkryt v hale v Dolním Skrýchově a teď už zase dělá radost lidem. Historie busu je velmi bohatá, do republiky se dostal už v roce 2005 a sloužil zde pro různé účely propagace, jako byla prezentace médií na různých festivalech, předvolební kampaně politických stran a další.“