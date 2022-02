Odbor životního prostředí ale tato tvrzení pejskařů vyvrací. "Košů je ve městě dostatek. Lidé mohou vhodit sáček s exkrementy do jakéhokoliv z nich, včetně popelové nádoby, kterých jsou ve městě další tři tisíce. Výmluva občanů typu - nemám to kam hodit, přece to neponesu padesát metrů - mě opravdu neuspokojí," uvedl vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra a dodal, že po městě je pejskařům k dispozici také asi dvacet stojanů se sáčky. "Stává se ale, že je lidé často utrhnou všechny nebo jsou i rozházené kolem. Nevím, jestli to dělají pejskaři nebo mládež pro zábavu. Není proto možné stojany neustále hlídat, když se to stává i dvakrát za den," podotkl. Pejskaři navíc mají nárok 200 kusů sáčků na psí výkaly, které si oproti podpisu mohou vyzvednout na recepci budovy úřadu v Budovcově ulici.