Jaromír Sebera má jedno velké přání. Ke svým narozeninám připojit 4. srpna 2022 diamantovou svatbu. Se svou ženou Emilkou budou 60 let.

Jaromír Sebera oslavil narozeniny v rodinném kruhu. | Foto: Deník/Petr Škotko

Narodil se před 80 lety v zemědělské rodině na Pražáku nedaleko Vodňan. Do města rybářů také chodil do školy, poté se odešel učit pekařem do Husince. „Po vyučení jsem nastoupil jako pekař do Bavorova, v roce 1960 půl roku před vojnou do Vodňan, kde byl podnik Jihočeské mlýny a pekárny,“ vzpomínal na své mládí při sobotní oslavě v kruhu své rodiny a kamarádů z fotbalu.