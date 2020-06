Budova, ve které se nachází, se stavěla ale už před patnácti lety původně jako logistické a obchodní centrum. „Tehdy jsme ještě úplně nevěděli, jak využijeme všechny prostory. Jednou nás napadlo, že když jsme u silnice, kudy projedou denně tisíce aut, mohli bychom zkusit restauraci,“ nastínil majitel Radek Kovařík.

Tato myšlenka se osvědčila. „Od začátku jsme chtěli jít cestou kvalitního českého burgera a podobných jídel. Nikdy jsme neměli v plánu lákat lidi z okolí na polední meníčka. Ty nenabízíme, ani u nás nenajdete českou klasiku,“ přibližuje majitel a provozní v jednom.

Obyvatele Protivína tady vidí rádi. Přijdou spíš na lepší večeři či oslavit narozeniny. Zhruba osmdesát procent zákazníků ale tvoří lidé, co jedou kolem. „Nejsou to jen náhodní kolemjedoucí, ale hodně lidí se k nám záměrně vrací a to je fajn,“ pokračuje Radek Kovařík.

Velký úspěch má podle něj pravidelné víkendové grilování. „Vyplatilo se nám investovat do venkovního grilu. Lidé mají tyhle akce rádi. Kuchař jim připraví, na co mají chuť, a mohou si s ním u toho o grilování popovídat. To funguje výborně,“ líčí majitel s tím, že přes léto tady často zastaví například parta motorkářů, dají si burgera a jedou dál. Stejně tak je to oblíbená zastávka cyklistů.

Orange Route funguje každý den od rána do večera. Majitel si chválí také dobrou spolupráci s protivínskou krokodýlí zoo, se kterou se vzájemně podporují.

I koronavirové období, které nebylo pro hospody lehkou zkouškou, zvládli a dokonce si z něj i něco vzali. „Výborně se osvědčilo jídlo s sebou a musím říct, že v tom pokračujeme i dál. Lidé pořád volají a chtějí zabalit burgery,“ říká majitel. V době, kdy mohlo být otevřené jen výdejní okno, dělali přes víkendy akce 1+1 zdarma, což velice zafungovalo. „Dělali jsme za víkend také tisíc burgerů. Celkem jsme jich zdarma rozdali 3500, což není málo, ale pomohlo nám to udržet zákazníky a provoz,“ dodává Radek Kovařík.

V Orange Route pracuje šest kmenových zaměstnanců. Nikdo z nich o svou práci nepřišel.