„Soustředíme se na inteligentní podávání alkoholu a hlavně osvětu v tomto směru,“ nastínil jeden z majitelů Pavel Cicvárek.

V celém baru je podle něj 312 druhů alkoholu, z toho 60 druhů ginu či 70 druhů rumu. „Chceme, aby se lidé nebáli zkoušet nové věci. Není to jen o pivu nebo cole s rumem,“ zmiňuje s tím, že každoročně navštěvují zaměstnanci baru řadu školení zaměřených na destiláty, vína a další věci. „Nemůžeme vědět všechno, ale co nejvíc musí vědět náš personál. Gastro má tu výhodu, že každý rok je něco nového a vlastně se pořád učíme,“ doplnil Pavel Cicvárek.

Oba majitelé hlavně chtějí, aby se u nich lidé bavili. „Nejde jen o to, co jim nabídneme, ale také jak. Když přineseme drink v pěkném skle, s ubrouskem a v hezkém, čistém prostředí, je to takový servis, který by dnes měl být samozřejmostí,“ míní Lukáš Kaločaj.

Co se týče oblíbených drinků, je to prý tisíc lidí – tisíc chutí. Trendy se mění také s dobou. „Zatímco dřív frčely hodně rumy, dneska je to spíš gin. Asi nejoblíbenější pití je teď gin s tonikem, ale samozřejmě se pořád drží i Aperol Spritz nebo samotné Prosecco,“ vyjmenoval Pavel Cicvárek.

Revolution funguje od středy do soboty jako večerní bar. Kromě vnitřních prostor nabízí také posezení na terase směrem do Palackého sadů. „Chtěli bychom, aby se lidé naučili víc času trávit venku, aby si k nám po večeři zašli na dva drinky, jako to funguje v jižnějších zemích. Letos nám zatím počasí moc nepřeje, ale snad se dočkáme léta,“ poznamenal na závěr Lukáš Kaločaj.