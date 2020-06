„Vždycky bylo mým snem mít restauraci ve vlastním domě v centru Písku. Nejsem sice rodák, ale v Písku žiji už dlouho a považuji ho za svůj domov. Je to nádherné město,“ říká Roman Staněk, kterému budova vedle kostela učarovala. „Když se dům jednoho dne objevil v nabídce realitky, šel jsem se na něj nezávazně podívat. Bylo jasné, že je uvnitř hodně práce, ale to okolí, náměstíčko, kostel… přesně jako v Itálii. To jsem vždycky chtěl,“ doplňuje.

Cesta k vysněnému podniku však nebyla jednoduchá. „Byl to boj. Rok a půl jsem vyřizoval povolení, památkáře a podobně. Stavební práce byly náročné, ale myslím, že se vyplatily. Teď jsou to tři roky, co jsem dům koupil, a konečně fungujeme,“ nastínil majitel, kterému otevření zkomplikovala i aktuální situace.

Na duben bylo naplánované slavnostní otevření, které se ale nemohlo uskutečnit. „Museli jsme se přizpůsobit. Otevřeli jsme výdejní okno a zatím zkoušeli kuchyni, pec na pizzu a sehrávali se. Těžké to bylo hlavně v ostatních podnicích, kde máme dvacet zaměstnanců. Naštěstí jsme to ustáli a nemuseli nikoho propustit, ale jsem rád, že je to za námi,“ popisuje těžké období Roman Staněk, který provozuje také restauraci v Blatné a hotel v Horažďovicích.

Inspirace Itálií byla jasná volba. „Když jsem byl na hotelovce v Mariánkách, ve středu jsem odmaturoval a v sobotu už jsem seděl v autě na cestě do Itálie. Na jihu v Kalábrii jsem měl svou první práci, potom jsem se přesunul na Sicílii. Dělal jsem tam celé léto a zásadně mě to ovlivnilo do dalšího života,“ vzpomíná Roman Staněk s tím, že Itálie je mu stále velice blízká. „Jak můžu, tak tam jedu. Dnes už mám v Itálii i řadu známých, kteří mají restaurace, vinice a jsou pro mě inspirací. Líbí se mi styl italské kuchyně. Není to překombinované, používají kvalitní suroviny a umí využít každý kousek. Mají úctu k surovinám a dělají to poctivě. Nejsou líní udělat si domácí těstovinu, mají skvělou kávu i víno,“ vyjmenovává.

Restaurace Pomodoro se soustředí na čerstvé, kvalitní suroviny, ale i příjemné prostředí. „Nechci mít hogo fogo restauraci, chci příjemný podnik, kde se budou lidé cítit dobře a budou vědět, že tady dostanou kvalitní servis,“ dodává na závěr Roman Staněk.