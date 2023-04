Od pondělí například změnili cenu v Grandhotelu Zvon, kde se čepuje Pilsner Urquell z velkých tanků. Dva tanky o objemu 500 litrů jsou po loňské rekonstrukci hned u výčepu a ještě další dva v interiéru restaurace. Podle ředitele Grandhotelu Zvon Zdeňka Novotného jsou pak ještě dva tanky ve sklepě, když se v létě otevře zahrádka. "Vloni jsme rekonstruovali hospodu. Po deseti letech," říká Zdeněk Novotný a dodává, že jedním z výsledků rekonstrukce je právě skutečnost, že cesta piva z tanku k výčepu je co nejkratší. "Zájem o jídlo a pivo je u nás podtržený kvalitou," zdůrazňuje Zdeněk Novotný za podnik, který sídlí v samém srdci Českých Budějovic na náměstí Přemysla Otakara II.

Plzeňská dvanáctka od pondělí 27. března 2023 vyjde 0,47 l na 65 korun, dosud to bylo 62 korun. "Museli jsme zvýšit cenu," konstatoval Zdeněk Novotný s tím, že dražší je pivo z pivovaru a ostatní náklady také rostou. A cena musí odrážet náklady. Dosavadní marže na to nestačila. "Aby to dávalo smysl prodávat," říká šéf Zvonu. Kvůli zdražení odliv zákazníků nečeká. "Ne každý řeší, jestli bude pivo dražší o korunu nebo o dvě," doplňuje Zdeněk Novotný a poukazuje na to, že zlomem bylo překročení hranice 40 korun za půllitr piva.

Alko i nealko za stejnou cenu

Zajímavé je, že ve Zvonu "sjednotili" na 65 korun i černého Kozla nebo nealkoholický Birell. "Pivo jsme prodávali levněji než nealko nápoje," komentuje tento krok ředitel grandhotelu. V nabídce ještě mají volbu sládků - což je pivo, které se pravidelně obměňuje.

Pokud se piva ve Zvonu týká, sanitaci si dělají sami, nenajímají externí firmu. "Koupili jsme na to mašinu a jeden náš pracovník má na to certifikát. Půllitr je zachlazený ve vodě u výčepu," popisuje Zdeněk Novotný zákulisí nakládání s pěnivým mokem a k chodu restaurace oceňuje, že zákazníci se do podniku po různých peripetiích minulých roků vloni zase vrátili. "Loňský rok se nám povedl nad očekávání, po Ukrajině, po covidu. Sami jsme byli překvapeni," říká Zdeněk Novotný.

V Jílovicích doufají že cena vydrží

V Minipivovaru Jílovice se také nevyhnuli zvýšení cen. U točeného piva už platí a pro expedici v PET lahvích chystají změnu od 1. dubna. Podle majitele pivovaru Jana Wünsche je důvodem extrémní růst cen vstupů. "Náklady na pivo se zvedly. Dělám to nerad. Je to nepopulární krok," říká o zvedání cen Jan Wünsch a dodává, že k němu museli sáhnout už na podzim a teď znovu. Aktuálně točená desítka vyjde na půllitr na 43 korun a jedenáctka na 50 korun. Půllitr jedenáctky v PET lahvi vyjde od 1. dubna na 42,67 koruny (1,5 l bude stát 128 korun).

"Nikdy jsme si nemysleli, že pivo bude stát tolik. Doufám, že ceny vydrží celý rok," zdůraznil Jan Wünsch. Paradoxně, více než cena ovlivňuje odbyt podle zakladatele minipivovaru počasí. V Jílovicích jsou totiž "turistickou" restaurací, kde se čepuje hlavně v sezóně pro cyklisty. Letos zahájili prodej čepovaného piva 10. března. "V loňském roce jsme zaznamenali pokles prodeje. To ale bylo dané počasím. Nebylo vyrovnané, cyklistů přijelo méně. Jak se projeví zdražení teď, uvidíme," doplnil Jan Wünsch.

Hlavní jsou cyklisté

Cyklisté jsou důležití i pro restauraci Minipivovaru Lipan Dražíč. "Nás živí cyklisté, výletníci," říká majitel firmy Jan Papula a doplňuje, že ale pivovar dodává pěnivý mok i do Prahy nebo Tábora. Aktuálně stojí v restauraci půllitr desítky 45 korun a dvanáctka 49 korun.

Jan Papula předpokládá, že ještě pivo a hlavně jídlo zdraží. "Loni šly nahoru vstupy," upozorňuje Jan Papula. Třeba za elektřinu vloni dali v pivovaru o tři čtvrtě milionu korun víc. Teď zásadním způsobem stoupají náklady na personál. "Hotovka bude za dvě stě korun, pokud to má být odpovídající kvality," říká pivovarník a restauratér v jedné osobě k výhledu na nadcházející letní sezónu.

Ohledně prodeje zaznamenali v Dražíči velkou změnu vloni, v souvislosti s celkovou ekonomickou nejistotou. "Loni byl markantní pokles v květnu, červnu. Bylo znát, že lidé začali šetřit. Prodej petek klesl téměř o 50 %. Lidé si dali jídlo, pivo, ale už si nevezmou PET lahev piva s sebou," popisuje situaci v podniku na hranici Českobudějovicka a Písecka Jan Papula.