Písek - Bez přijatého usnesení skončila na posledním jednání zastupitelů debata o možné kompenzaci nákladů za nárůst cen energií. Požádaly o ni TJ Sokol Písek, Tenisový klub Písek a Prácheňská umělecká beseda. Zastupitel Josef Soumar uvedl stanovisko za finanční výbor, které je nesouhlasné. "Finanční výbor nedoporučuje vyhovět žádosti, protože by to spustilo lavinu dalších podobných. Město bude mít samo dost co platit ve svých organizacích," poznamenal s tím, že by cestu viděl ve vyhlášení dotačního titulu. Zastupitel Miroslav Janovský naopak připomněl, že nezná jiné město velikosti Písku, které nemá vlastní sportovní halu. "Sokol částečně supluje město a sportovci tak musí vynakládat velké prostředky na pronájem haly," podotkl s tím, že by se to mělo zohlednit. Starostka Eva Vanžurová navrhla žádosti neschválit. To zastupitelé nepodpořili, ale nikdo nedal protinávrh, takže nebylo přijato usnesení. (lk)

Bartolomějské posvícení startuje ve čtvrtek

Milevsko - Letošní Bartolomějské posvícení v Milevsku se uskuteční od čtvrtka 25. srpna do neděle 28. srpna. Slavnostní zahájení je v plánu ve čtvrtek od 18 hodin v bazilice Milevského kláštera, kde proběhne koncert Dvořákova komorního orchestru Praha a sólistek sester Tesařových. Pátek se pak ponese ve znamení rocku – v areálu Bažantnice vystoupí kapely Brixtn, Fantom a Hamr. Den pak zakončí skupina Fusky Dus. Sobotní program bude začínat v 10 hodin opět v areálu Bažantnice. Vystoupí řada umělců milevských i přespolních, a to například Jaromír Kašpar, Milevský dětský sbor, skupina Prvoci, V4KA, Kovářovan, Escape 2 The Jungle, Pokáč, Fast Food Orchestra, Ticho De Pre Cupé Band nebo We Are Domi. V rámci programu se budou vyhlašovat vítězové soutěže Svazku obcí města Milevska. Na své si přijdou i děti, pro které je přichystaný speciální program. Jsou připravené sportovní aktivity, divadlo, skákací hrad a spousta her. Neděli zahájí slavná mše svatá za město Milevsko v kostele sv. Bartoloměje. Zbytek dne se ponese v lidovém tónu. Na programu jsou dechové kapely Kovačka, Bohemia a Skaličané. Celé slavnosti ukončí Swing Band, který vystoupí na nádvoří Milevského kláštera. (knv)

5. mateřská škola v Písku 1. září školní rok nezahájí. Děti si musí ještě počkat

Jan Koller představí nový film i doma ve Smetanově Lhotě

Smetanova Lhota - Do kin míří film Jan Koller – příběh obyčejného kluka. Ten se také odvysílá v sobotu 27. srpna v letním kině na fotbalovém hřišti ve Smetanově Lhotě. Zamíří sem v rámci DINO Tour i známý fotbalista Jan Koller, který z obce pochází a dodnes se sem pravidelně vrací. Připravený program akce je bohatý. Od 15 do 17 hodin se bude konat dětský den, po něm exhibiční zápas, který je plánovaný až do 18.30 hodin. Nastoupí proti sobě tým Dino a Smetanova Lhota. Po zápase je na programu autogramiáda, během které se budou dražit dresy, představí se i tvůrci filmu. Od půl deváté se pak bude promítat film. Kromě Jana Kollera do Smetanovy Lhoty přijedou i další přední sportovci a celebrity. Vstupenky jsou již v předprodeji na Ticketstream a na obecním úřadě ve Smetanově Lhotě. Takto zakoupený lístek stojí 160 Kč. Na místě pak lze vstupenku zakoupit za 190 Kč. Děti do 140 cm mají vstup zdarma. (knv)

Někdo vysklil okno kamenem

Písek – Majitel osobního automobilu značky Kia Rio našel svůj vůz s vysklenými skly a kamenem uvnitř. Pachatel poškodil čelní sklo, okno u řidiče i spolujezdce a také sklo u pátých dveří. Stalo se tak v době od podvečera 19. srpna do dopoledních hodin dne 21. srpna na parkovišti v ulici Třída přátelství. Škoda je podle policejní mluvčí Kamily Čuřínové Ingrišové předběžně odhadnuta na 30 tisíc korun. Případ prošetřují písečtí policisté, na místo vyjížděl také kriminalistický technik. (lk)

Ve Zvíkovském Podhradí hořela hotelová sauna. Škoda je milion korun

Cizinec měl přes čtyři promile

Písek – Strážníci přijali před desátou hodinou dopoledne oznámení o muži ležícím v Nádražní ulici, který budí veřejné pohoršení. Cizinec, který nadýchal 4.23 promile, byl vulgární a vzhledem ke stoupající agresi musel být hlídkou zpacifikován. Strážníci muže převezli na záchytku do Českých Budějovic a dali mu pokutu. (lk)

Sečení na soutoku se koná v sobotu

Putim - V sobotu 27. srpna se uskuteční akce s názvem Otavy u Otavy aneb Cimburovo sečení na Soutoku. Bude se konat na louce u soutoku řek Otavy a Blanice u Putimi. Program začíná v 8.30 hodin. Návštěvníci se dozví vše o sečení kosou, které si mohou i vyzkoušet. Na programu je poté i soutěž v sečení. Občerstvení bude v dosahu, akce se koná asi 150 metrů od restaurace Na Soutoku. Celou akci zaštiťuje spolek Aktivní Písek a Spolek sekáčů a kosců České republiky. Pořadatelé ocení hudební nástroje i dobové oblečení. (knv)

Uzavírka silnice v Albrechticích bude do konce roku

Albrechtice nad Vltavou - V Albrechticích nad Vltavou stále pokračuje úplná uzavírka silnice. Jedná se zhruba o kilometrový úsek silnice číslo 159, která vede směrem na Paseky. Silnice je uzavřena v obou směrech. Datum plánovaného otevření je stanoveno na 16. 12. 2022. (knv)

Country v Putimi

Putim - V sobotu 27. srpna zahraje na návsi v Putimi kapela Hastrmani. Akce začíná v 17 hodin. Kapela, která hraje letos již 34. rokem, se zaměřuje na country hudbu. Vstup je zdarma. (knv)