Dvůr hospodářské usedlosti a jeho otevřená vrata včetně lidí uvnitř vítaly v sobotu odpoledne každého návštěvníka, děti nevyjímaje. Jarmark v malebném dvoře byl dokladem a přehlídkou šikovnosti a manuální zručnosti lidí z Křemežska. Mezi originálními ručně udělanými výrobky byly k mání proutěné košíky, hadrové hračky, věci z plsti, korále, ušité povlaky na polštáře, prostírání či sáčky na pečivo, ale také šťávy, rozmanité buchty a koláče, sušenky, domácí limonády a mnoho dalšího. Mezi stánky se při rozmanitých hrách bavily děti a všem se ve statku moc líbilo.

„Napadlo mě, že by bylo hezké, kdybychom vždy otevřeli pro lidi něčí statek a předvedeme, co zdejší lidé umí,“ vysvětlila Kristýna Nejedlá, jak se tato novinka zrodila. „Oslovila jsem úžasnou Simonu Mudrovou, která k tomu propůjčila svůj statek jako první. Budeme místa střídat. Děláme to selským rozumem, selsky pojaté. Aby se to lidem líbilo, přestože se jarmark odehrává v obyčejném venkovském prostředí, kde se sejdou lidé z blízkého okolí, kteří něco pěstují a vyrábí.“

Avšak statek č. 24 ve Chmelné rozhodně nebyl obyčejný. Dýchal dávnými časy, bylo v něm mile a příjemně. Lidé měli kolem sebe co obdivovat, uspořádání a vzhled dvora hladily po duši. Hlavními organizátorkami byla čtveřice Kristýna Nejedlá, Simona Mudrová, Vendy Bílková a Gabriela Bartošová. „Za podpory Aleny Šimkové, která nám pomáhala s osvětou,“ dodala Kristýna Nejedlá. „Na celé akci se podílí deset zručných dam. Nyní vítáme reakce kladné i kritické, sajeme jako houbičky podněty, co by lidé chtěli, co by se jim líbilo. Snažily jsme se, aby se tu lidé cítili jako doma. Tady na boku je jídelna, kde můžete ochutnat koláče, kdo co přinesl. Máme tu guláš, pivečko, domácí limonády a jiné naše výrobky od šťáv až po ušité věci.“ Vysoká návštěvnost premiérového dne otevřených vrat organizátorky mile překvapila.

Setkání v 16 hodin vyvrcholilo divadélkem Teátru Pavla Šmída pro děti na zahradě, kde se při větrné pohádce skvěle bavili i dospělí. Na divadelní představení organizátorkám přispěl městys Křemže. „Počasí nám úžasně vyšlo,“ pochvalovala si Kristýna Nejedlá. „Budeme tu, dokud budou lidi chodit, a dokud budeme mít co prodávat,“ dodala s úsměvem.