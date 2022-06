Pavel Sekyrka, ředitel Obchodní akademie Písek, Písek

Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Jako ředitele školy mě bude zajímat, kolik investic poputuje do školství. Písecké školy musí být inspirativní pro naše děti nejen díky pedagogům, musí mít kvalitní materiální zázemí a ideálně ještě mají být esteticky na úrovni. I školní prostředí má být zvacím prostorem, zvlášť dnes, kdy mají rodiče kvůli vytíženosti čím dál méně času. Pak mě zajímá péče o naše seniory. V tomto směru současná koalice udělala určitě velký kus práce a asi stačí pokračovat. Jako ředitele školy mě dále zajímá, kdy se podaří vykoupit dům v Pražské ulici, aby byl spokojený spolumajitel a mohlo se urychleně začít s protažením komunikace na obchvat na Prahu. Dopravní situace od Kollárovy ulice až do ulice Čelakovského, kde sídlí mimo jiné tři školy, přestala být únosná. Co do hodnoty je pro město zahájení tohoto projektu z dopravního a bezpečnostního hlediska klíčové. Pak je tu bazén. Zde už Písečané neuvěří asi žádnému volebnímu slibu, dokud v novém bazénu nesmočí nohu a neujistí se, že to není přelud. Jsou projekty, z kterých může být radost, a pak jsou ty, po kterých zůstane pro naši generaci pachuť. Zároveň pokud bude nějaká strana propagovat lokalitu pod hradbami jako levnější řešení, bude mě zajímat, zda mají položkový (reálný) rozpočet a hlavně zda předloží Písečanům architektonicky zajímavé návrhy, na kterých panuje shoda i s památkáři. Uspořádat referendum jen kvůli ceně a průtahům s původním bazénem je málo. Zajímat mě bude strana, která bude chtít konečně zahájit realizaci Velkého náměstí, kde chybí zdobná kašna s lavičkami kolem, dále zeleň, esteticky upravená zádlažba a s tím související dopravní řešení. Chválím město, že vykoupilo dvojdům do Palackého sadů, což nabízí řešení podchodu a prostorů nad podchodem. Jinak všechny naplánované projekty jako nové místo pro Městskou policii na místě staré knihovny, Infocentrum na Velkém náměstí, kemp u vodárny, plánované krajinné inženýrství včetně polderů, příprava nových pozemků pro výstavbu rodinných domů, péči o zeleň - považuji co do nápadů za výborné. Ještě to zrealizovat. Ale účastnil jsem se pár zastupitelstev a viděl jsem body programu, kde se shodlo vedení města i s opozicí a následoval o to rychlejší posun. Přeji nám všem, aby takových průsečíků našlo nové zastupitelstvo při realizaci projektů pro náš Písek co nejvíce, v nejkratším čase. Jakékoliv odkládání investic nás bude finančně bolet každý den čím dál víc a bylo by špatně, kdyby se nám některé začaly vzdalovat stejně jako se to stalo v případě bazénu.